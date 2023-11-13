سدايا تفتح باب التسجيل في معسكرات إدارة البيانات في مرحلتها الثانية
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سدايا تفتح باب التسجيل في معسكرات إدارة البيانات في مرحلتها الثانية

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً في أكاديميتها فتح باب التسجيل في 4 معسكرات في مجال إدارة البيانات في مرحلتها الثانية؛ لتدريب أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والإدارية.

وسيتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من 120 ساعة تدريبية، سيتعرفون خلالها مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، بالإضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة، حيث يهدف المعسكر إلى فهم دور إدارة البيانات وكيفية تنفيذ السياسات والتشريعات التي خطتها حوكمة البيانات، للحصول على نتائج تمكن أصحاب القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ويشترط للانضمام إلى هذه المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

ودعت “سدايا” الراغبين بالانضمام إلى هذه المعسكرات للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية سدايا عبر الرابط التالي.

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وسيكون يوم السبت القادم  18 من نوفمبر الجاري، آخر موعد للتسجيل في المعسكرات الأربعة، في حين ستبدأ المعسكرات حضوريًا في مقر أكاديمية طويق ابتداءً من 3 ديسمبر 2023، ويستمر لمدة 30 يومًا.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار مبادرات سدايا؛ لبناء وتطوير قدرات المختصين في مجال إدارة البيانات من أجل سد الفجوة فيهما على المستوى الوطني علاوة على تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

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