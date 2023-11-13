سامسونج تكشف عن موعد طرح أندرويد 14 لأجهزتها .. عاجل

أصدرت سامسونج حتى الآن تحديث One UI 6 المستقر المبني على نظام أندرويد 14 لسلسلة هواتف Galaxy S23 في معظم الأسواق الرئيسية.

كما تختبر الشركة بشكل تجريبي واجهة المستخدم One UI 6 عبر العديد من هواتف سلسلة Galaxy A و Galaxy S و Galaxy Z الأخرى، ومن المتوقع قبل نهاية العام الحالي أن تصدر الشركة تحديث One UI 6.0 المستقر لمعظم الهواتف.

ولم تحدد سامسونج في السابق موعدًا لبداية طرح هذا التحديث كل جهاز، مع أنها نشرت الآن الجدول الزمني لإصدار One UI 6.0 للعديد من أجهزة Galaxy المتوافقة.

ونشر مدير المجتمع الرسمي لمنتدى سامسونج الجدول الزمني لإصدار تحديث One UI 6.0، مع أنه أشار إلى أن هذا الجدول الزمني مخصص للسوق الأوروبية فقط، ومن المرجح أن تختلف تواريخ الإصدار بالنسبة للأسواق والبلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وتلقت سلسلة Galaxy S23 التحديث، ومن المفترض أن تتلقى الأجهزة التالية التحديث Galaxy A14 5G و Galaxy A34 و Galaxy A54 و Galaxy S23 FE و Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5، بالإضافة إلى سلسلة Galaxy S22.

ويمكنك الاطلاع على تقديرات الجدول الزمني الكامل للإصدار:

الاسبوع 45

Galaxy A14 5G: غير محدد

Galaxy A34: 13/11/2023

Galaxy A54: 13/11/2023

Galaxy S22: 15/11/2023

Galaxy S22+: 15/11/2023

Galaxy S22 Ultra: 15/11/2023

Galaxy S23 FE: 20/11/2023

Galaxy Z Flip 5: 13/11/2023

Galaxy Z Fold 5: 13/11/2023

الاسبوع 46

Galaxy A13 5G: 20/11/2023

Galaxy A33 5G: 20/11/2023

Galaxy A52: 27/11/2023

Galaxy A52s 5G: 27/11/2023

Galaxy A53 5G: 20/11/2023

Galaxy A72: 30/11/2023

Galaxy S21: 20/11/2023

Galaxy S21+: 20/11/2023

Galaxy S21 Ultra: 20/11/2023

Galaxy S21 FE: 24/11/2023

Galaxy Z Flip 4: 20/11/2023

Galaxy Z Fold 4: 20/11/2023

الاسبوع 47

Galaxy A13: 27/11/2023

Galaxy A14: التاريخ غير محدد

Galaxy A23 5G: 27/11/2023

Galaxy A25 5G: 01/12/2023

Galaxy A52 5G: التاريخ غير محدد

Galaxy Tab A7 Lite: التاريخ غير محدد

Galaxy Z Flip 3: 27/11/2023

Galaxy Z Fold 3: 27/11/2023

الاسبوع 48

Galaxy A04s: 04/12/2023

الاسبوع 49

Galaxy XCover 5: 08/12/2023

غير محدد

Galaxy A05s: التاريخ غير محدد

ومن المحتمل في الاسبوع 46 من هذا العام أن تجلب سامسونج تحديث One UI 6.0 المستقر لهواتف Galaxy A13 5G و Galaxy A33 و Galaxy A52 و Galaxy A52 5G و Galaxy A52s 5G و Galaxy A72 وسلسلة Galaxy S21 و Galaxy S21 FE و Galaxy Z Flip 4 و Galaxy Z Fold 4.

في حين من المتوقع في الأسبوع 47 من هذا العام أن تحصل هواتف Galaxy A13 و Galaxy A14 و Galaxy A23 5G و Galaxy A25 5G و Galaxy A52 5G و Galaxy Tab A7 Lite و Galaxy Z Flip 3 و Galaxy Z Fold 3 على تحديث One UI 6.0.

وبحسب الجدول، فمن المحتمل في الأسبوع 47 من هذا العام حصول هاتف Galaxy A04s على تحديث أندرويد 14، في حين يحصل عليه في الأسبوع 49 من هذا العام جهاز Galaxy XCover 5.

ولم تحدد سامسونج بعد تاريخ إصدار One UI 6.0 لجهاز Galaxy A05s، مع ملاحظة أن هذه التواريخ هي مجرد تقديرات لأوروبا، وقد تختلف تواريخ الإصدار الفعلية عبر الأسواق والبلدان.