جوجل تعيد تصميم تطبيق درايف في أندرويد وآيفون .. عاجل

أعادت جوجل تصميم الصفحة الرئيسية لتطبيق خدمة التخزين السحابي التابعة لها “درايف” في نظامي أندرويد و iOS مع واجهة مستخدم جديدة تتيح الوصول بشكل أسرع إلى الملفات.

وفي الصفحة الرئيسية لتطبيق درايف، أوقفت جوجل استخدام أسلوب البطاقات – الذي يتضمن معاينة الملف – في تبويب “الملفات المقترحة Suggested”، إذ كانت المعاينة تظهر دائمًا بشكل صغير جدًا لا يمكن تمييزه.

وبدلاً من ذلك، ستبدل جوجل خيار العرض إلى شكل قائمة لإظهار المزيد من الملفات “التي جرى فتحها أو مشاركتها أو تحريرها حديثًا” مع الإشارة إلى الأنشطة الأخيرة التي أجريت في الملف كالتعليقات والردود، أسفل اسم الملف.

واستبدلت جوجل تبويب “النشاط Activity” بتبويب “الإشعارات” مثلما فعلت حديثًا في نسخة الويب، وفي تبويب “النشاط” يُستخدم أسلوب البطاقات لعرض العناصر التي تتطلب اهتمام المستخدم مثل طلبات الوصول المعلقة والتعليقات الأخيرة والموافقات المنتظرة.

وأضافت جوجل أيقونة دائرية جديدة في شكل كاميرا كزر إجراء عائم أعلى زر “جديد”، ويمكن من خلاله الوصول إلى الكاميرا وإجراء مسح للمستندات.

وفي حال كان المستخدم لا يرغب في الاعتماد على الصفحة الرئيسية للتطبيق افتراضيًا، فسيجري فتح التطبيق على علامة تبويب المستخدمة آخر مرة.

وستطلق جوجل تطبيق درايف بواجهته الرئيسية المُجددة خلال الأسابيع القادمة لكافة مشتركي خدمات ورك سبيس بالإضافة إلى أصحاب الحسابات الشخصية المجانية.

وحصل تطبيق درايف على بعض المزايا الجديدة في الآونة الأخيرة، ومنها استعراض صفحتين معًا عند فتح ملفات PDF، مع خاصية الرسم والتظليل، كما يجري اختبار خيارات جديدة للبحث عن الملفات.