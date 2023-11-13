إنفيديا تكشف عن شريحة متطورة للذكاء الاصطناعي .. عاجل

كشفت إنفيديا عن H200، وهي وحدة معالجة رسومية مصممة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المشغلة لطفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعد وحدة معالجة الرسوميات الجديدة بمنزلة ترقية مقارنةً بوحدة معالجة الرسومات السابقة H100، وهي الشريحة التي استخدمتها OpenAI لتدريب النموذج اللغوي الكبير GPT-4.

وتتنافس الشركات الكبرى والشركات الناشئة والهيئات الحكومية للحصول على إمدادات محدودة من الرقاقات.

وتكلف شريحة H100 ما بين 25 ألف دولار و40 ألف دولار، وتحتاج إلى ربط الآلاف منها معًا من أجل عملية تدريب النماذج اللغوية الكبيرة.

وأدى الاهتمام المتنامي بوحدات معالجة الرسومات الداعمة للذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى زيادة أسهم الشركة، التي ارتفعت حتى الآن في عام 2023 بأكثر من 230 في المئة.

وتتوقع الشركة تحقيقها إيرادات للربع الثالث المالي تبلغ نحو 16 مليار دولار، بزيادة عن العام الماضي بنسبة 170 في المئة.

ويتمثل التحسين الرئيسي في H200 في إمتلاك الشريحة 141 جيجابايت من ذاكرة HBM3 من الجيل التالي التي تساعدها في إجراء الاستدلال، أو استخدام نموذج لغوي كبير بعد تدريبه على إنشاء النصوص أو الصور أو التنبؤات.

ويرتفع عرض النطاق الترددي لذاكرة وحدة معالجة الرسومات إلى 4.8 تيرابايت في الثانية بدلًا من 3.35 تيرابايت في الثانية عبر H100، مما يحسن قدرتها على التعامل مع الأعمال الكثيفة الطاقة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأشارت الشركة إلى أن H200 أسرع بمرتين تقريبًا مقارنةً بشريحة H100 في تولد المخرجات. ومن المتوقع في الربع الثاني من عام 2024 وصول هذه الشريحة إلى العملاء، التي تتنافس مع وحدة معالجة الرسوميات MI300X من AMD.

وتتمتع شريحة MI300X من AMD بذاكرة إضافية مقارنة بسابقاتها، مما يساعد في جعلها مناسبة للنماذج الكبيرة من أجل تشغيل الاستدلال.

وتتوافق H200 مع H100، مما يعني أن شركات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم H100 لتدريب النماذج اللغوية الكبيرة لن تحتاج إلى تغيير أنظمة الخادم أو برامجها لاستخدام H200.

وتشير إنفيديا إلى أن H200 متاحة بإعدادات خادم رباعية وحدات معالجة الرسومات أو ثمانية وحدات معالجة رسومات عبر أنظمة HGX الكاملة للشركة، وكذلك في شريحة تسمى GH200، التي تربط وحدة معالجة الرسومات H200 بمعالج قائم على Arm.