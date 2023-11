طرحت شركة جوجل الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 14 في هواتف Pixel في مطلع شهر أكتوبر، وستتلقى بقية هواتف أندرويد التحديث الجديد خلال الأشهر القادمة.

يحتوي نظام التشغيل أندرويد 14 على العديد من مزايا إمكانية الوصول (Accessibility) التي تُسهّل على الأشخاص الذين يعانون مشكلات سمعية أو بصرية استخدام الهاتف.

وفيما يلي، سنذكر بعضًا من أبرز مزايا إمكانية الوصول في نظام أندرويد 14:

1- إمكانية تكبير الخط بنسبة تصل إلى 200٪:

في نظام التشغيل أندرويد 13 أضافت جوجل مزية لتحسين إمكانية القراءة، وهي إمكانية تكبير الخط بنسبة تبلغ 130٪. لكن في نظام أندرويد 14، حسّنت هذه المزية، وأصبح بإمكانك تكبير الخط بنسبة تصل إلى 200٪، دون التأثير في ترتيب العناصر أو التأثير في تصميمها بشكل سلبي، وهذا يسمح لك بقراءة النصوص بوضوح والوصول إلى جميع العناصر في الشاشة بسهولة.

لتكبير الخط بنسبة 200٪، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings. انقر فوق خيار (إمكانية الوصول) Accessibility، ثم اختر (حجم الشاشة والنص) Display size and text. انقر فوق رمز الجمع (+) الذي يظهر بجانب خيار (حجم الخط) Font Size لتكبير الخط إلى نسبة قدرها 200%.

2- مزية التكبير المُحسنة:

يأتي نظام التشغيل أندرويد 14 مع تحسينات لمزية التكبير، تسمح لك بتخصيص إعدادات المكبر (Magnifier) في تطبيق الإعدادات.

إذ يمكنك تغيير حجم المكبر، وتفعيل إعداد (Keep on when switching app) الجديد، الذي يحافظ على تشغيل المكبر عند تبديل التطبيقات، وهذا يجعل الانتقال بين التطبيقات وصفحات الويب أكثر سلاسة ولن تحتاج إلى تفعيل المكبر كلما انتقلت إلى صفحة ويب جديدة أو تطبيق جديد.

3- تسهيل إقران الأجهزة السمعية وإدارتها:

يحتوي نظام التشغيل أندرويد 14 على صفحة جديدة مخصصة للأجهزة السمعية المُساعدة (hearing aids). وفي تلك الصفحة، يمكنك إقران الأجهزة السمعية المختلفة وإدارتها.

يمكنك الوصول إلى تلك الصفحة بالانتقال إلى تطبيق الإعدادات، ثم اختيار (إمكانية الوصول) Accessibility، ثم (الأجهزة السمعية) Hearing devices حيث ستجد خيار (إقران جهاز جديد) Pair new device، وخيار آخر لإضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية يسمح لك بالوصول إلى الأجهزة السمعية المُساعدة المقترنة بهاتفك وإدارتها وهو (Hearing device shortcut).

وفي الصفحة نفسها، ستجد أيضًا خيار يُسمى (توافق الأجهزة السمعية المساعدة) Hearing aid compatibility، وعند تفعيله سيساعد في تحسين الصوت في الأجهزة السمعية المتوافقة.

4- إشعارات الفلاش:

من مزايا إمكانية الوصول الجديدة في نظام أندرويد 14 (إشعارات الفلاش) Flash notifications التي تجعل الهاتف يُصدر ضوء فلاش عند وصول إشعار جديد.

فإذا كنت تواجه صعوبة في سماع رنين هاتفك عند وصول إشعار أو مكالمة، فيمكنك إعداد مزية (إشعارات الفلاش) Flash notifications لإصدار ضوء فلاش عندما يصلك إشعار جديد مما يساعدك في تتبع جميع الإشعارات الجديدة بسهولة.

ولإعداد هذه المزية في هواتف Pixel، اتبع الخطوات التالية: