آبل تعتزم إجراء تغييرات شاملة في نظام iOS 18 القادم

أفادت وكالة بلومبيرج الأمريكية في تقرير أخير لها بأن آبل تنوي إجراء تغييرات كبيرة في نظام iOS 18 القادم لهواتف آيفون، وتخطط لإضافة ميزات وتصميمات جديدة وإدخال تحسينات كبيرة في الأداء والأمان.

وزعمت بلومبيرج أن إدارة آبل تنظر إلى نظام iOS 18 باعتباره سيكون “إصدارًا طموحًا وثوريًا”، حيث سيأتي بعد بضع سنوات من التحديثات المتواضعة نسبيًا لنظام التشغيل iOS، كما تأمل الشركة أن يساعدها النظام الجديد في دفع مبيعات هواتف آيفون 16 العام المقبل.

ويُعد نظام iOS 14 الصادر في عام 2020 آخر التحديثات الكبرى لنظام هواتف آيفون، وقد تمثلت أبرز ملامحه في دعم إضافة أدوات الويدجت إلى الشاشة الرئيسية.

ولم تشر بلومبيرج إلى أي مزايا محددة قادمة في نظام iOS 18، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن آبل تعوّل كثيرًا على المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة التي تعكف على تطويرها داخليًا، وستكون أبرز تجلياتها الكشف عن نسخة محدثة ومحسنة من المساعد الشخصي “سيري”.

وأفاد تقرير آخر نشرته الوكالة حديثًا بأن آبل واجهت العديد من الأخطاء والمشكلات في أنظمة التشغيل الجديدة القادمة، ومنها نظام iOS 18، مما اضطرها إلى إيقاف تطوير المزايا الجديدة فيها مؤقتًا.

ومن المنتظر الكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بآبل خلال مؤتمر المطورين السنوي التي تعقده الشركة في منتصف كل عام، لتبدأ بعده فترة تجريبية لتلك الأنظمة، قبل إطلاقها بشكل نهائي لكافة المستخدمين بحلول خريف كل عام.