آبل تخطط لإتاحة تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور

تعتزم شركة آبل إتاحة إمكانية تحميل التطبيقات من خارج متجر آب ستور الرسمي التابع لها، تماشيًا مع القوانين الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية، فإن عملاء آبل داخل دول الاتحاد الأوروبي سيكونون قادرين على تحميل التطبيقات من خارج متجرها الرسمي في وقتٍ ما خلال النصف الأول من عام 2024 المقبل.

ولن يضطر عملاء الشركة إلى الاعتماد بشكل كلي على متجر آب ستور للحصول على التطبيقات والألعاب، كما سيكون بإمكان المطورين نشر تطبيقاتهم في متاجر بديلة دون أن يضطروا إلى دفع رسوم خاصة لشركة آبل تتراوح نسبتها بين 15% و 30% عن كل عملية شراء أو اشتراك داخل المتجر.

ورُصدت بعض الأكواد البرمجية في تحديث iOS 17.2 الذي تعمل عليه آبل حاليًا تشير إلى خاصية “التحميل الجانبي Sideloading” من خارج متجرها الرسمي، لكن لا يتوقع أن تتيح آبل تلك الخاصية خلال وقتٍ قريب، إذ يتوقع طرح ذلك التحديث قبل نهاية العام الجاري.

ويلزم قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي دخل حيز التنفيذ في دول الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، الشركات التقنية بفتح خدماتها ومنصاتها أمام الشركات الأخرى والمطورين.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير في منصات وخدمات آبل، وقد يؤدي إلى إجراء آبل تغييرات كبيرة في متجر آب ستور والرسائل وسيري وفيس تايم وغيرها، كما يتوقع أن تُطبق تلك التغييرات على نطاق عالمي، وليس داخل دول الاتحاد الأوروبي فقط.