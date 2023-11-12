يُعدّ هاتفا OPPO A98 و OPPO A78 من هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، ويحتويان على العديد من المزايا الجيدة التي تجعلهما من الهواتف المفضلة للمستخدمين.

يتفوق هاتف OPPO A98 على هاتف OPPO A78 بالعديد من المواصفات، مثل: حجم الشاشة، وسطوعها ومعدل التحديث، وقوة المعالج، وسرعة الشحن. ومع ذلك، يتمتّع هاتف OPPO A78 بمزايا جيدة تجعله مُناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف أندرويد يمكن استخدامه لأداء المهام اليومية البسيطة ويُباع بسعر متوسط.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي OPPO A98 و OPPO A78:

التصميم:

يأتي هاتفا OPPO A98 و OPPO A78 بتصاميم متقاربة جدًا، بالإضافة إلى أن أبعاد كلا الهاتفين متقاربة أيضًا، إذ يأتي هاتف OPPO A98 بسُمك قدره 8.2 مم، ويبلغ طوله 165.6 مم. أما هاتف OPPO A78 فيأتي بسُمك قدره 8 مم، ويبلغ طوله 163.8 مم.

يكمن الاختلاف الأبرز في التصميم في شكل إطار الكاميرات الخلفية، إذ يأتي هاتف OPPO A98 مع كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وتأتي العدسات الثلاثة موزعة داخل إطارين، ويحيط بالإطارين إطار آخر بيضوي. أما في هاتف OPPO A78 فتظهر عدسات الكاميرا الخلفية داخل إطارين منفصلين ومرتبين رأسيًا.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف OPPO A98 بلونين، وهما: الأسود (Cool Black)، والأزرق (Dreamy Blue)، ويتوفر هاتف OPPO A78 بلونين أيضًا، وهما: الأسود (Glowing Black)، والبنفسجي (Glowing Purple).

الشاشة:

يضم هاتف OPPO A98 شاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 6.72 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 680 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة قدرها 392 بكسلًا في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

أما هاتف OPPO A78 فيَضم شاشة من نوع (IPS LCD)، بقياس قدره 6.56 بوصات، وبدقة قدرها 1612 × 720 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 600 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف OPPO A98 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695 5G) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 619). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم ColorOS 13.1 من أوبو.

يتوفر هاتف OPPO A98 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار من واحد ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة قدرها 256 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف OPPO A78 فيعمل بمعالج (Mediatek MT6833 Dimensity 700) الثُماني النوى، والمُصنّع بتقنية 7 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 المُعتمد على واجهة المُستخدم ColorOS 13.

ويتوفّر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 4 أو 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعة قدرها 128 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف OPPO A98 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 67 واطًا، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في 18 دقيقة.

ويحتوي هاتف OPPO A78 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، إذ تصل نسبة الشحن إلى 52% في نصف ساعة، وتصل إلى 100% خلال 67 دقيقة.

الكاميرا:

يضم هاتف OPPO A98 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/3.3، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

أما هاتف OPPO A78 فيَضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

السعر:

يُباع هاتف OPPO A98 بسعر قدره 1099 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف OPPO A78 بسعر قدره 954 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي OPPO A98 و OPPO A78: