مركز محمد بن راشد للفضاء يستعرض مشاريعه الرائدة في معرض دبي للطيران 2023

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، مشاركته في معرض دبي للطيران 2023، الذي ستنطلق فعالياته غداً الاثنين الموافق 13 نوفمبر، وتستمر حتى 17 من نوفمبر الحالي في دبي وورلد سنترال (DWC)، وذلك من خلال عرض أبرز مشاريعه ومبادراته كعارض مهم في هذا الحدث، الذي سيساهم في تعزيز التعاون الدولي وإبراز البراعة الإقليمية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وستقدم منصة المركز خلال معرض دبي للطيران لمحة شاملة حول المساعي الفضائية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يشمل: برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وبرنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية، ومهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، ومهمة الإمارات لاستكشاف القمر، ومشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء، والمشاريع الفضائية.

وتوجد المنصة في القاعة الرئيسية تحت الرقم 1105، وتضم عناصر متنوعة من بينها نماذج للقمر الاصطناعي – MBZ-SAT، بالاشتراك مع شركاء التصنيع المحليين، ونماذج لبدلة السير في الفضاء، وبدلة (SpaceX)، ونموذج للمستكشف راشد، إلى جانب عرض فيديوهات جذابة تبرز مشاريع المركز.

ومن المقرر أن يعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال أيام المعرض، عن شراكات جديدة، مما يعزز التزامه بمستقبل مستدام ومبتكر في الفضاء.

انضموا إلى منصة مركز محمد بن راشد للفضاء في الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران، للاطلاع على أحدث مهماتنا ومشاريعنا. سجلوا الآن: https://t.co/zDMkT7Dwxf#معرض_دبي_للطيران pic.twitter.com/OahDtO93M3 — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) November 12, 2023

وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: “نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض دبي للطيران إلى تأكيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والتعليم، وتبرز مشاركتنا في هذا المعرض رؤية الدولة للريادة والتميز في مجال الفضاء، التي تتناغم بسلاسة مع إستراتيجيتنا الوطنية الطموحة للتنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. ويعكس كل مشروع نقدمه خلال المعرض التزامنا بالتعاون الدولي، وبناء شراكات إستراتيجية، وتشجيع جيل جديد من العلماء والمهندسين”.

الجدير بالذكر أن دورة 2023 من معرض دبي للطيران تُعد الدورة الأكبر، إذ تضم أكثر من 1400 جهة عارضة من 95 دولة وأكثر من 300 متحدث دولي لتعزيز فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات ورفع سقف الابتكار المستدام للمستقبل.

ويُعد مستقبل قطاع الفضاء من أبرز المجالات التي يركز عليها معرض دبي للطيران 2023، حيث يضم المعرض جناحاً خاصاً بقطاع الفضاء، وسيستضيف مؤتمراً متخصصاً لمدة يومين، يجمع أهم القادة والمسؤولين الحكوميين وصُنّاع القرار للتواصل ومناقشة أحدث الحلول والابتكارات المساهمة في تطور قطاع الفضاء في المستقبل.