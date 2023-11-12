كيفية إعداد تطبيق Health من آبل واستخدامه في جهاز آيباد 

أضافت آبل تطبيق Health إلى أجهزة آيباد مع تحديث نظام التشغيل iPadOS 17، وهذا التطبيق يأتي مثبتًا سابقًا في هواتف آيفون، ويُتيح للمُستخدمين إضافة بياناتهم الصحية وتتبعها، بالإضافة إلى تتبع أوقات تناول الأدوية، وغير ذلك.

يمكن لمُستخدمي أجهزة آيباد البدء بإعداد تطبيق Health من آبل واستخدامه بسهولة بعد تحديث نظام التشغيل إلى iPadOS 17، كما يمكنهم مزامنة البيانات الصحية المُضافة إلى التطبيق عبر هاتف آيفون، وسنوضح فيما يلي كيفية القيام بذلك:

كيفية إعداد تطبيق Health من آبل في جهاز آيباد:

ستجد تطبيق Health في الشاشة الرئيسية لجهاز آيباد الخاص بك بمجرد التحديث إلى نظام التشغيل iPadOS 17، وتظهر أيقونة هذا التطبيق كمربع أبيض بداخله قلب أحمر. وللبدء بإعداده، انقر فوق أيقونة التطبيق لتشغيله، ثم اتبع الخطوات التالية:

بمجرد تشغيل التطبيق أول مرة، سترى شاشة الترحيب التي تعرض معلومات عن التطبيق، في تلك الشاشة، انقر فوق زر (استمرار) Continue. عند ظهور شاشة iCloud Health Data on iPad، انقر فوق خيار Sync to iPad، لأن هذا سيضمن مزامنة البيانات المُضافة إلى تطبيق Health في هاتف آيفون مع تطبيق Health في آيباد. انتظر حتى تنتهي عملية مزامنة بياناتك الصحية.

بهذه الطريقة، تكون قد انتهيت من إعداد تطبيق Health في آيباد، ويمكنك البدء بعرض حسابك الشخصي وإضافة أي تفاصيل وبيانات صحية ترغب في تسجيلها.

كيفية عرض معلوماتك الصحية في تطبيق Health في آيباد:

تعرض الشاشة الرئيسية لتطبيق Health معلومات من الفئات التي حددت أنها مفضلة (Favorites)، ويتضمن الإعداد الافتراضي فئات مثل: النشاط (Activity)، ودقائق التمرين (Exercise Minutes)، والنوم (Sleep)، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة (Resting Heart Rate)، وساعات الوقوف (Stand Hours).

يمكنك بسهولة تخصيص الفئات الظاهرة بالنقر فوق زر (تحرير) Edit في الجهة اليُمنى من الشاشة للوصول إلى قائمة تتضمن العديد من الفئات التي يمكن الاختيار منها الفئات المفضلة لديك.

وهناك طريقتان للوصول إلى جميع معلوماتك الصحية ضمن الفئات المختلفة، وهما:

إذا كان جهاز آيباد في الوضع الرأسي، مرّر إلى الأسفل من القسم المفضل لديك حتى تصل إلى زر Show All Health Data، ثم انقر فوقه.

إذا كان آيباد في الوضع الأفقي، سيظهر شريط جانبي يحتوي على قائمة تعرض جميع الفئات الصحية والسجلات الصحية، مع خيارات لمشاركة تلك البيانات والوصول إلى ملخص لها.

كيفية إضافة معلومات صحية إلى تطبيق Health:

تُضاف معظم بياناتك الصحية الرئيسية تلقائيًا إلى تطبيق Health من ساعة آبل أو أي جهاز آخر تستخدمه لتتبُّع المؤشرات الصحية، وكذلك عند استخدام تطبيق لتتبع المؤشرات الصحية تابع لجهة خارجية، وسيعرض تطبيق Health البيانات الحديثة بمجرد تشغيله مثل: مستويات النشاط ومعدل ضربات القلب وغيرها.

من ناحية أخرى، تحتوي العديد من الفئات الصحية على زر (إضافة البيانات) Add Data لإضافة البيانات يدويًا، وعند النقر فوق هذا الزر، يمكنك إدخال البيانات التي تريدها. ويُعدّ قسم الأدوية (Medications) من أهم الأقسام التي تتطلب إضافة المعلومات يدويًا. ويُسهّل هذا القسم تتبع مواعيد تناول الأدوية والحصول على تذكيرات لمواعيد تناول الأدوية، لذلك، ستحتاج إلى إدخال المعلومات الخاصة بالأدوية التي تتناولها يدويًا بشكل دوري.

الخاتمة:

إذا كنت مُعتادًا على استخدام تطبيق Health في هاتف آيفون الخاص بك، فستلاحظ أن استخدامه في جهاز آيباد أكثر راحة، فبدلًا من التمرير عبر العديد من الصفحات، تتيح لك شاشة آيباد الكبيرة رؤية المزيد من البيانات في صفحة واحدة.

يمكنك أيضًا الاستفادة من مزايا تعدد المهام المتوفرة في جهاز آيباد مثل: Split View و Slide Over، لعرض بياناتك الصحية في تطبيق Health أو تعديلها أثناء استخدام تطبيق آخر. على سبيل المثال: قد ترغب في مشاهدة تطبيق آخر خاص بتتبع البيانات الصحية أو اللياقة البدنية لإضافة معلومات إلى تطبيق Health، أو إلقاء نظرة على بياناتك الصحية في تطبيق Health أثناء تدوين الملاحظات أو إنشاء خطة تغذية أو خطة رياضية.