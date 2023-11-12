كاسبرسكي تطلق الإصدار المحدث من تطبيق Kaspersky Safe Kids

أطلقت شركة كاسبرسكي الإصدار المحدث من حلها الأمني للحماية الأبوية، وهو تطبيق (Kaspersky Safe Kids)، وقد أضافت في هذا الإصدار إمكانية طلب الأطفال لوقت إضافي لاستخدام الجهاز بنقرة واحدة.

فمع هذا التحديث، لم يعد الأهل يحتاجون إلى تحديد مقدار الوقت الإضافي من خلال الإعدادات بشكل يدوي، بل يكفي أن يوافقوا على الطلب أو يرفضوه عبر النقر على الإشعار والسماح بحد زمني جديد. وقد صُممت هذه المزية لتسهيل التواصل بين الأهل وجعله سهلاً ومريحاً.

وفقا للدراسة العلمية التي تحمل اسم (وقت الشاشة بين الأطفال في سن المدرسة 6-14: مراجعة منهجية)، قضى أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً في المتوسط ساعتين و77 دقيقة يومياً في استخدام الشاشات، وكان نسبة 46.4% من هؤلاء الأطفال يستخدمون الأجهزة لمدة ساعتين أو أكثر يومياً.

كما أظهرت دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي أن مواقف الأهل، ومعتقداتهم، وعاداتهم، وسلوكياتهم تخلق بيئة اجتماعية مشتركة تؤثر في سلوك الأطفال. ولكن بالمحصلة، الأهل هم أصحاب القرار حيال الوقت الذي يقضيه صغارهم في استخدام الإنترنت، لذلك قد يجدون من وقت لآخر أن طفلهم يطلب وقتاً إضافياً لاستخدام الجهاز.

وباستخدام تطبيق (Kaspersky Safe Kids) المحدث، يمكن للأطفال طلب هذا الوقت الإضافي من الشاشة الرئيسية. وعندما يطلب الطفل وقتاً إضافياً، يتلقى الأهل إشعاراً عبر جهازهم، وهو ما يقودهم إلى قسم (الطلب)، ولا يحتاج الأطفال إلى تحديد الوقت المطلوب، بل يمكن للوالدين تحديد ما يرونه مناسباً.

بالإضافة إلى ذلك، يظهر التطبيق للأهل رسوماً بيانية مفيدة وواضحة على الشاشة الرئيسية، حيث يمكنهم رؤية إحصائيات حول الوقت الإضافي المستخدم.

وتتوّفر المزية الجديدة للأهل والأطفال في حال كان كل منهم يمتلك جهازاً يعمل بنظام أندرويد، أو في حال كان أحد الوالدين يمتلك جهازاً يعمل بنظام iOS، والطفل يستخدم جهازاً يعمل بنظام أندرويد.

وأشارت كاسبرسكي إلى أن هذه المزية ستتوسع في المستقبل القريب ليصبح من الممكن طلب الوقت الإضافي ببساطة حتى عندما يستخدم كل من الأهل والأطفال أجهزة تعمل بنظام iOS. كما سيصبح من المتاح للأطفال أن يطلبوا الوقت الإضافي من الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل ويندوز و macOS.

وبمناسبة إطلاق هذا الإصدار المحدث، قال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في كاسبرسكي: “بالنظر إلى واقع أن الأطفال يمتلكون أجهزتهم الإلكترونية الخاصة منذ سن مبكرة إلى حد ما، فإن مزية التحكم في وقت الشاشة هي واحدة من المزايا الرئيسية للتربية الرقمية الفعالة. لذلك عندما نطور تطبيق Kaspersky Safe Kids، فإننا نفكر في احتياجات الأهل والأطفال معاً. فقبل التحديث، افتقدت عملية طلب الوقت الإضافي لاستخدام الجهاز السهولة لكل من الآباء والأطفال. لكننا نعتقد أن رقمنة هذه المهمة سيجعل التواصل بين البالغين والصغار أسهل وأقل ضغطاً”.

وللحصول على المزيد من المعلومات حول الإصدار المحدث من تطبيق Kaspersky Safe Kids يمكنك زيارة هذا الرابط.