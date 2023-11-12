جوجل تطلق متصفح كروم المعاد تصميمه على نطاق واسع .. عاجل

بدأت جوجل إطلاق الإصدار الجديد من متصفح كروم للحاسوب المعاد تصميمه لكافة المستخدمين بناءً على لغة التصميم “Material You” الخاصة بالشركة.

وكانت جوجل قد كشفت عن التغييرات الجديدة في واجهة متصفح كروم لأجهزة الحاسوب في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي تعد أول عملية تحديث للواجهة البصرية للمتصفح منذ عام 2018.

وتقدم جوجل تلك التغييرات في متصفحها الشهير بمناسبة مرور الذكرى الخامسة عشرة على إطلاقه، وهي تعتمد بشكل كبير على لغة تصميم “Material You” التي تطورها الشركة لنظام أندرويد والويب، مع الكثير من الزوايا الدائرية في جوانب المتصفح المختلفة مثل اللوحة الجانبية، وتغيير أبعاد شريط علامات التبويب وشريط العناوين والإشارات المرجعية.

وألغت جوجل أيقونة القفل في شريط عنوان URL؛ نظرًا لتبني كافة المواقع تقريبًا بروتوكول HTTPS الآمن. وبدلًا من ذلك، أضافت أيقونة جديدة تتيح التحكم بالبيانات وصلاحيات المواقع.

وتتضمن التغييرات الأخرى أيقونات جديدة في الواجهة، وتظهر بشكل واضح في القائمة الرئيسية، حيث يجري إقران كل خيار بأيقونة توضيحية، كما أُعيد ترتيب عناصر تلك القائمة، وإضافة قائمة فرعية لحساب جوجل المسجل الدخول إليه في المتصفح.

ويمكن الآن تخصيص متصفح كروم باستخدام العديد من الخيارات اللونية، التي تجعل تبويبات المتصفح تلائم شريط الأدوات، ويمكن تغيير لون الواجهة بالضغط على خيار “تخصيص كروم” في الصفحة الرئيسية، لكن يُوصى بإيقاف الوضع الليلي للحصول على أفضل النتائج عند التخصيص.

ويمكن الحصول على التصميم الجديد لمتصفح جوجل كروم على الحواسيب العاملة بأنظمة ويندوز أو ماك أو لينكس بتحديث المتصفح إلى إصدار 119 الأخير، علمًا بأن التصميم الجديد للمتصفح ليس متاحًا بعد في نظام “كروم أو إس” حتى الآن.