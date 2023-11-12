جوجل تتخذ إجراءات صارمة لرفع جودة تطبيقات أندرويد

طلبت جوجل من مطوري التطبيقات الجدد اختبار تطبيقاتهم مع ما لا يقل عن 20 شخصًا لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل إطلاقها للجمهور العام عبر متجر بلاي.

وسيبدأ تطبيق ذلك القرار في الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر أن تمنح هذه الفترة الزمنية المطورين الفرصة للكشف عن معظم الأخطاء الكبيرة وحلها، وجمع ردود الأفعال المبدئية بشأن تطبيقاتهم.

وأضافت جوجل أن المطورين الذين يستخدمون أدوات الاختبار الخاصة بها يحصلون على معدلات تثبيت أعلى بثلاث مرات مقارنةً بالذين لا يفعلون ذلك، كما يحصل هؤلاء المطورون أيضًا على مزيد من التفاعل مع تطبيقاتهم وألعابهم.

وشهدت تطبيقات أندرويد تحسّنًا كبيرًا على مدار السنوات الأخيرة، ويرجع الفضل في ذلك لشركة جوجل التي تُدخل باستمرار قوانين ولوائح جديدة لتحسين جودة وسلامة التطبيقات.

وتُعد الاختبارات الإضافية الإلزامية الجديدة جزءًا من سياسة جوجل الهادفة إلى تحسين جودة التطبيقات المتاحة في متجر بلاي.

وتنفق الشركة أيضًا الكثير من الموارد على اختبار التطبيقات الجديدة حتى توفر تجربة استخدام جيدة لا تخدع المستخدمين، وخاصةً الأطفال.

وتعمل جوجل على بعض التغييرات المهمة في متجر بلاي ومنها شارات للتطبيقات التي تنشرها الحكومات، كما ستعرض الشركة أيضًا التطبيقات الأكثر ملاءمة لجهاز المستخدم، بالإضافة إلى إبراز المزيد من التطبيقات المحلية والإقليمية العالية الجودة.

ويُعد جوجل بلاي متجر التطبيقات الرسمي لنظام أندرويد، وهو يضم حاليًا نحو 2.6 مليون تطبيق ولعبة مختلفة.