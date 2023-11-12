تقرير: شحنات أقراص SSD عالميًا تتراجع بنسبة 10.7% في عام 2022

كشفت مجموعة أبحاث TrendForce أحدث تقرير يرصد حالة سوق أقراص SSD العالمي لعام 2022، بعد أن شهد عام 2021 مشكلة في نقص دائرة التحكم المتكاملة (IC) التي سببت تراجعًا على مستوى نمو شحنات أقراص SSD.

وأشار التقرير الجديد أن شحنات أقراص SSD العالمية شهدت انخفاضًا، حيث شُحنت 114 مليون وحدة فقط في عام 2022، بانخفاض قدره 10.7% عن العام السابق 2021.

في عام 2022، وعلى الرغم من تحديات السوق، استطاعت العلامات التجارية الخمس الكبرى لأقراص SSD زيادة حصتها السوقية الإجمالية من نسبة تبلغ 53% إلى 59%، ونلاحظ أن الشركات الثلاث: كنجستون، ADATA، وليكسار هي التي تصدرت جدول ترتيب عدد شحنات أقراص SSD في عام 2022، مع احتفاظ كنجستون و ADATA بنمو مستمر في حصتهما السوقية خلال عام 2021 أيضًا.

ويُعزى نمو ليكسار إلى الدفعة القوية التي تحققت مع الإيرادات الجيدة، بينما خطت شركة Kimtigo في عام 2022 خطوات توسع كبرى في أسواق التحكم الصناعي وتصنيع المعدات الأصلية (OEM) مما أدى إلى تعزيز حجم شحناتها وحصتها في السوق. بالنسبة إلى Netac فقد حافظت على قدرتها التنافسية في سوق أقراص SSD إلى جانب تأمين العديد من الطلبات الحكومية في قطاع SSD التجاري، مع الحفاظ على تصنيفها وحصتها السوقية متسقة مع العام السابق.

كما صعدت شركة Colorful إلى المركز السادس مستفيدة من مزايا التكلفة المنخفضة لأدوات التحكم الرئيسية ورقاقات NAND المحلية الصنع في الصين وبهذا تحدت توجهات السوق إضافة إلى زيادة الشحنات.

وعادت شركة PNY إلى المراكز العشرة الأولى، حيث تمكنت من الصمود في وجه انكماش السوق من خلال تطوير القنوات الدولية على نطاق واسع. بينما حافظت شركة Teclast على حصتها السوقية بما يتوافق مع عام 2021، حيث صعدت إلى المركز الثامن. واستفادت GIGABYTE من سوق الألعاب، حيث حافظت على حصتها وتصنيفها في سوق أقراص SSD في المركز التاسع، بينما احتلت Transcend أخيرًا المركز العاشر، مع التركيز على الحفاظ على المنتجات المتخصصة المربحة في سوق التحكم الصناعي بدلاً من السعي وراء كميات الشحن الكبرى.