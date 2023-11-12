إنجاز واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في دبي

أعلنت (وصل) Wasl، واحدة من أكبر شركات تطوير العقارات وإدارتها في دبي، إتمام واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الإمارة، كجزء من التزامها بتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات، وفي إطار جهود دبي لتنويع وتطوير مصادر الطاقة، وضمان تأمين إمداداتها، وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ويتماشى الإعلان مع المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، الرامية إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، كما يأتي متزامناً مع عام الاستدامة، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 28).

وأوضحت الشركة أن مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية الرائد نُفذ بالتعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة لتزويد مجموعة كبيرة من عقارات (وصل) بألواح متطورة لتوليد الطاقة الشمسية، حيث شمل المشروع تركيب أكثر من 22 ألف لوح من الألواح الشمسية المتطورة على 44 مبنى وبعض المرافق الأخرى، مما سيؤدي إلى توليد 11 مليون كيلوواط ساعة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 4,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل رفع 2,200 سيارة من الطريق، أو زراعة 180,000 شجرة، أو توفير الطاقة لمدة عام كامل لـ 900 منزل في إمارة دبي.

وفي هذه المناسبة، قال المهندس سالم النعيمي، مدير إدارة خدمات الأصول والحلول بالإنابة في وصل: “تلتزم وصل بالابتكار في جميع نواحي أعمالها، وذلك يشمل الاستثمار في أحدث وأكثر حلول الطاقة المستدامة تقدماً، التي تعمل على تحسين حياة جميع السكان في مجتمعات وصل السكنية. ويساهم هذا المشروع بتوفير طاقة نظيفة دون إلحاق الضرر بالبيئة، وذلك عبر تطوير واحد من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في الإمارة. كما نواصل العمل مع شركائنا للمساهمة في تسريع الخطوات الرامية للحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني في دولة الإمارات ودعم إستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050”.

وتشارك وصل في معرض معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2023 ضمن دورته الـ 25 في الفترة الواقعة بين 15 و17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي، بوصفها راعي اليوبيل للمعرض، حيث من المقرر أن تعرض بعض الحلول المبتكرة والمستدامة عبر مشاريعها الحالية والمقبلة.

ويركز جناح شركة وصل – وهو الجناح رقم JSP6 – في المعرض في أربعة مواضيع، وهي: التطوير العقاري المستدام، ومشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، وأهمية استغلال الطاقة الشمسية، وكيفية توفير استهلاك الكهرباء، حيث تسعى وصل من خلال مشاركتها في المعرض لتأكيد التزامها بتقليل بصمتها الكربونية وتحسين جودة الحياة للجميع.