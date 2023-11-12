إطلاق منصة “ناها” الرقمية لتعزيز الاستدامة في أبوظبي 

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، وشركة دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، منصة (ناها) الرقمية للمشاركة البيئية بهدف الاستفادة من المنصات الرقمية لتعزيز الاستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي، وتشجيع الممارسات الخضراء في إمارة أبوظبي وخارجها.

وتشكل منصة (ناها) – وهي الصيغة المختصرة لمصطلح الموائل الطبيعية باللغة الإنجليزية – مركزاً لمبادرات هيئة البيئة – أبوظبي للتوعية البيئية القائمة على المعلومات والمعرفة العلمية، وتهدف إلى تعزيز الجهود لتحويل الوعود بشأن المناخ إلى عمل هادف في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في البرامج المختلفة على المنصة.

وتقدم منصة (ناها) مجموعة من الأدوات والموارد، تشمل: “صفحتي”، وصفحة الأخبار، وأجندة البرامج والفعاليات المخصصة لتمكين الأفراد من تبنّي أنماط الحياة الصديقة للبيئة، بزيادة الوعي والمشاركة في الفعاليات المجتمعية.

وتضم المنصة الإلكترونية أكثر من 8 برامج ومبادرات بيئية، مثل: مبادرتي المدارس والجامعات المستدامة وبرنامج (ساهم) – علم المواطنة وغيرها من المبادرات التي تستهدف الشباب وطلاب المدارس والمجتمع.

وتعزز المنصة الجهود المشتركة للجهات المعنية للتعامل مع القضايا البيئية المُلِحة، ولا سيما تغير المناخ، في وقت تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28).

ويبشر إطلاق منصة (ناها) بفصل جديد في رحلة أبوظبي نحو الاستدامة، والاستفادة من التقنية بصفتها أداة فعالة في مواجهة التحديات البيئية للوصول إلى مستقبل مستدام من خلال إشراك قطاعات المجتمع كافة.

تُعد منصة (ناها) مركزاً للمعرفة والعمل البيئي فهي ليست مجرد منصة إلكترونية، بل مركزاً للإلهام بشأن توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي البيئي، مما يقود أبوظبي نحو مستقبل مستدام يوازن بين النمو الاقتصادي والابتكار التقني والحفاظ على البيئة. وتستفيد المنصة من تقنيات إدارة البيانات لتحويل الوعود بشأن المناخ إلى خطوات قابلة للتنفيذ.