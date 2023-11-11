إطلاق مبادرة السوق الرقمي IMPACT لتسهيل التعاون بين المملكة والدول الأفريقية
أخبار قطاع الأعمال

إطلاق مبادرة السوق الرقمي IMPACT لتسهيل التعاون بين المملكة والدول الأفريقية

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أطلقت هيئة الحكومة الرقمية مبادرة السوق الرقمي IMPACT، لأعضاء منظمة التعاون الرقمي ودول الاتحاد الأفريقي وعددها (54) دولة، وذلك بهدف توفير منتجات رقمية يمكن للدول الاستفادة منها من خلال الشركات السعودية بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، وجاء ذلك تزامناً مع ختام القمة السعودية الأفريقية.

وتهدف هذه المبادرة النوعية إلى تقديم خدمات أفضل للأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، والعمل على سد الفجوة الرقمية نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام للجميع.

وأكد معالي المهندس أحمد الصويان؛ محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أن المبادرة تهدف إلى بناء البنية التحتية الرقمية لتحقيق الأثر الإيجابي للإسهام في رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، التي تعكس عزمنا على تعزيز التكامل والعمل المشترك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مبادرة السوق الرقمي تهدف إلى رفع إسهام الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات مثل: التعليم، الصحة، العدل، الأمن، إضافة إلى رفع إسهام القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

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وستعمل هيئة الحكومة الرقمية بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية في الدول المستفيدة على الاستفادة من هذه المبادرة، التي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية، وهي: (عِلم) Elm، وثقة، وتحكم، وتبادل، ولين، و(تيتكو) TETCO.

كما تضمنت الحزمة الأولى مجموعة من المنتجات وشملت: منصة بشر، ونفاذ، وفسح، وناجز، واستحقاق، وسابر، وصحتي، ومدرستي، وFuture X.

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