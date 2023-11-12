أوبو تعتزم إضافة ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في هواتفها الراقية

أعلنت شركة أوبو أن سلسلة OPPO Find X7 القادمة ستأتي داعمةً لتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لما نشرته الشركة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو.

ولم تشر الشركة إلى المزيد من التفاصيل بشأن تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية وإذا ما كانت ستدعم الرسالة النصية فقط، أم أن ذلك سيشمل أيضًا المكالمات الهاتفية.

وأحيانًا تطلق أوبو سلسلة هواتف Find في الأسواق العالمية، في حين يقتصر وجودها أحيانًا داخل الأسواق الصينية فقط، كما فعلت الشركة مع هواتف OPPO Find X6 Pro. وليس من الواضح ما إذا كانت سلسلة Find X7 القادمة سيجري إطلاقها في الأسواق العالمية.

ومن المرجح أن تعتمد تلك الميزة على خدمة المراسلة عبر الأقمار الصناعية BeiDou، وهي الخدمة نفسها التي تستخدمها هواتف هواوي ميت الجديدة 60، ولذا يُخشى أن تقتصر تلك الميزة على الصين، حتى لو أطلقت أوبو سلسلة Find X7 في الأسواق العالمية.

ويتوقع الكشف عن سلسلة OPPO Find X7 في الصين خلال الربع الأول من عام 2024، كما يُشاع أن إصدار “برو” في السلسلة سيأتي مع شاشة فائقة السطوع من شركة BOE ونظام كاميرات متقدم من شركة Hasselblad مع حساس سوني LYT-900 بالإضافة إلى معالج كوالكوم الجديد سنابدراجون 8 جين 3 أو معالج ميدياتيك Dimensity 9300.

وتُعد آبل أول شركة تضيف ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية في أوقات الطوارئ بدايةً من هواتف آيفون 14، إلا أن وجودها لا يزال مقتصرًا على دول بعينها.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن سامسونج تعتزم هي الأخرى إضافة ميزة مماثلة في سلسلة هواتف جالاكسي S24 التي ستطلقها الشركة مطلع العام المقبل.