أفضل هواتف موتورولا في عام 2023

توفّر شركة موتورولا (Motorola) مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية التي تتمتّع بمواصفات متفاوتة لتُناسب المُستخدمين من مُختلف الفئات، إذ توفّر العديد من الهواتف ضمن الفئة المتوسطة التي تمتاز بمواصفات جيدة وتُباع بأسعار متوسطة، وهناك أيضًا الهواتف التي تتمتع بمواصفات قوية وتُباع بأسعار مرتفعة.

وفيما يلي، سنذكر مواصفات بعضٍ من أفضل الهواتف الذكية من موتورولا في عام 2023:

1- هاتف Motorola Edge+ 2023:

يضم هاتف Motorola Edge+ 2023 شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، ويُغطي الشاشة زجاج من نوع (Corning Gorilla Glass Victus) لمقاومة الخدوش.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد يبلغ أقصاه 3.2 جيجاهرتز. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم My UX من موتورولا.

يتوفر هاتف Motorola Edge+ 2023 بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 60 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

يحتوي هاتف موتورولا Edge+ 2023 على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 68 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

يُباع هاتف Motorola Edge+ 2023 بسعر قدره 600 دولار.

2- هاتف Razr 40 Ultra:

يمتاز هاتف موتورولا Razr 40 Ultra بتصميم أنيق وجذاب، وهو قابل للطي رأسيًا على غرار سلسلة Flip من سامسونج، ويضم شاشة رئيسية من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.9 بوصات، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (AMOLED)، وتأتي بقياس قدره 3.6 بوصات.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى، ويضم بطارية تبلغ سعتها 3800 ميلّي أمبير/ الساعة. ويُباع بسعر قدره 3499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

ويمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف في مقال: مراجعة شاملة لهاتف Razr 40 Ultra القابل للطي من موتورولا.

3- هاتف Motorola Razr 2022:

Motorola Razr 2022 هو هاتف قابل للطي رأسيًا، يضم شاشة رئيسية داخلية من نوع (AMOLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا. أما الشاشة الخارجية، فهي من نوع (AMOLED) بقياس قدره 2.7 بوصة، وبدقة قدرها 800×573 بكسلًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8+ Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.19 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 ويدعم التحديث إلى أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هاتف Motorola Razr 2022 على بطارية تبلغ سعتها 3500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا. ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، وهما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Motorola Razr 2022 بسعر قدره 3259 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

4- هاتف Motorola Edge 40:

يضم هاتف Motorola Edge 40 شاشة من نوع (P-OLED)، بقياس قدره 6.55 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج (Mediatek Dimensity 8020) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G77 MC9). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هاتف Motorola Edge 40 على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 68 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.4، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K.

يُباع هاتف Motorola Edge 40 بسعر قدره 1449 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

5- هاتف Motorola Moto G84 :

يضم هاتف Motorola Moto G84 شاشة من نوع (P-OLED)، بقياس قدره 6.5 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695 5G) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 619). ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي هاتف Motorola Moto G84 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Motorola Moto G84 بسعر قدره 829 ريالًا سعوديًا.