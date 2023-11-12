آبل تختبر إضافة تصميم ثقب الشاشة في هواتف آيفون 16 برو
أجهزة محمولة

آبل تختبر إضافة تصميم ثقب الشاشة في هواتف آيفون 16 برو

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تختبر شركة آبل تصميمًا جديدًا لهواتف آيفون 16 برو يعتمد على وجود ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية ونظام تعرّف الوجوه Face ID.

وقدمت آبل تصميم الجزيرة التفاعلية “Dynamic Island” في هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس العام الماضي، ولا يزال حتى الآن موضعًا للإعجاب والانتقاد معًا.

وبحسب التسريبات الأخيرة، فإن آبل تختبر حاليًا نسخًا أولية من هواتف آيفون 16 برو بثقب في أعلى الشاشة بدلًا من تصميم “الجزيرة التفاعلية” البيضاوي الشكل.

ويتمتع تصميم الجزيرة التفاعلية بتكامل فريد مع نظام التشغيل والتطبيقات لعرض المعلومات والإشعارات.

ومن جهة أخرى، يتوقع “روس يونج”، الخبير في مجال سلاسل إمداد الشاشات، أن تصميم الجزيرة التفاعلية سوف يدوم لمدة عام إضافي على الأقل، مشيرًا إلى أن إصدارات آيفون 16 جميعها سوف تعتمد هذا التصميم.

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وأفاد يونج بأن هواتف آيفون 17 الرخيصة نسبيًا ستحمل شاشات أيضًا بخاصية الجزيرة التفاعلية كما ستدعم خاصية بروموشن ProMotion التي ترفع معدل تحديث الشاشة حتى 120 هرتزًا.

وتختبر آبل أيضًا في الوقت الحالي إمكانية وضع نظام تعرف الوجوه Face ID تحت الشاشة، وهو ما قد يسمح لها باعتماد تصميم ثقب الشاشة الأصغر حجمًا ليضم الكاميرا الأمامية فقط.

ومن الجدير بالذكر أن تصميم ثقب الشاشة للكاميرا الأمامية لا يزال الأوسع انتشارًا حتى الآن في سوق الهواتف الذكية، مع محاولة بعض الشركات اعتماد تصميمات أخرى بديلة.

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