ميتا تروج لنموذجها المدفوع الخالي من الإعلانات

يرى مستخدمو فيسبوك وإنستاجرام في الاتحاد الأوروبي خيار نموذج الاشتراك دون إعلانات أو النموذج المجاني، إذ بدأت ميتا بمطالبة المستخدمين بالتسجيل للحصول على الإصدار المدفوع دون إعلانات من فيسبوك وإنستاجرام الذي تطلقه في أوروبا.

وتطرح الشركة النموذج الجديد في الوقت الذي تستجيب فيه للوائح الخصوصية الجديدة في الاتحاد الأوروبي من خلال تحديد استخدام خدماتها مع الإعلانات المستهدفة بصفتها خيارًا للمستخدمين.

ويعد هذا الخيار أيضًا البديل الوحيد المتاح للانسحاب من الإعلانات عبر فيسبوك وإنستاجرام مقابل دفع نحو 20 دولارًا شهريًا.

وظهرت النافذة المنبثقة للمستخدمين، وتوضح المطالبة الجديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون كلًا من فيسبوك وإنستاجرام يحتاجون إلى دفع رسوم إضافية لتغطية كلا الحسابين.

وتبلغ رسوم الاشتراك دون إعلانات 10 يوروهات شهريًا عند الشراء عبر الويب أو 13 يورو شهريًا عند الشراء عبر متاجر تطبيقات جوجل أو آبل. وتغطي رسوم الاشتراك في الوقت الحالي جميع الحسابات المرتبطة.

ويجب على المشتركين بعد الأول من شهر مارس دفع رسوم إضافية مقابل أي حسابات مرتبطة إضافية في مركز حساب ميتا تبلغ 6 يوروهات شهريًا عند الشراء بشكل مباشرة أو 8 يوروهات شهريًا عند الشراء عبر متجر التطبيقات.

بحسب ميتا، فإن الخدمة الخالية من الإعلانات متاحة للمستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا فقط. وتوضح المطالبة الجديدة أن ميتا تقدم هذا الخيار الجديد لأن القوانين تتغير في المنطقة.

وتطلب الشركة من المستخدمين البالغين في البلدان التي تتوفر فيها هذه الميزة اختيار الاشتراك أو استخدام منتجاتها مجانًا. ويعني اختيار الخيار المجاني اكتشاف المنتجات والعلامات التجارية من خلال الإعلانات المخصصة واستخدام المعلومات للإعلانات.

وتوفر ميتا بدءًا من هذا الشهر فرصة الدفع مقابل اشتراك شهري يزيل الإعلانات التي تغمر عادةً خلاصات المستخدم للأشخاص الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا.

ويتخلص مستخدمو الاشتراك المدفوع من الإعلانات وتتبع السلوك، مما يخفف من مخاوف الخصوصية التي ابتليت بها الشركة بالنسبة للمستخدمين الأوروبيين.