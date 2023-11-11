تجمع سلسلة هواتف (Redmi Note) من شركة شاومي بين المزايا القوية والسعر المناسب، لذلك تُعدّ من هواتف أندرويد المفضلة للمستخدمين، ويُعدّ هاتفا Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 5G، من أبرز الهواتف في تلك السلسلة، ويشتركان في بعض المزايا مثل: التصميم، والشاشة، وسعة البطارية، وغيرها.

ولتتعرّف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي شاومي Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 5G:

التصميم:

يأتي هاتفا شاومي Redmi Note 12 5G و Redmi Note 12 Pro بالتصميم نفسه لكنهما يختلفان في مادة التصنيع، إذ يأتي هاتف Redmi Note 12 5G مع جهة خلفية وإطار مصنوعان من البلاستك، ويحتوي على طبقة من زجاج (Corning Gorilla Glass 3) فوق الشاشة للحماية من الخدوش، والصدمات. أما هاتف Redmi Note 12 Pro فيأتي بتصميم من الزجاج، ويحتوي على طبقة من زجاج (Gorilla 5) في كلا الجانبين؛ للحماية من الخدوش، والصدمات.

وفي الجهة الخلفية في كلا الهاتفين ستجد كاميرا ثلاثية في إطار مستطيل بارز قليلًا مع حافات مستديرة يقع في الجهة اليٌسرى. وكلا الهاتفين مقاومان للماء والغبار وفقًا لمعيار (IP53)، ويدعمان منفذ السماعات التقليدي بقياس قدره 3.5 ملم، بالإضافة إلى منفذ من نوع USB-C للشحن.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف Redmi Note 12 5G بثلاثة ألوان، وهي: الأسود، والأخضر، والأزرق، ويتوفر هاتف Redmi Note 12 Pro بثلاثة ألوان، وهي: الأزرق، والأسود، والأبيض.

الشاشة:

يضم هاتف شاومي Redmi Note 12 5G شاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة قدرها 395 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع قدره 1200 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ويضم هاتف شاومي (Redmi Note 12 Pro) شاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.67 بوصات، وبدقة قدرها 2400 × 1080 بكسلًا، وبكثافة قدرها 394 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبسطوع يصل إلى 900 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم تقنيات Dolby Vision و (+HDR10).

المعالج والأداء:

يعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 5G بمعالج (Snapdragon 4 Gen 1) من كوالكوم الثُماني النوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.0 جيجاهرتز ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 619).

يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقات الذاكرة الخارجية (microSDXC).

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، الخاصة بشركة شاومي، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية البلوتوث 5.1، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro فيعمل بمعالج (Mediatek MT6877V Dimensity 1080) الثُماني النوى، والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.6 جيجاهرتز، ويمتاز بالأداء السريع وقلة استهلاك الطاقة، مما يوفر أداءً رائعًا أثناء مشاهدة الفيديو واللعب بالألعاب.

يتوفر هذا الهاتف بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهي: 6 أو 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من مساحة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت.

يعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم MIUI 14، ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Redmi Note 12 5G على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 33 واطًا، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 22 دقيقة.

أما هاتف Redmi Note 12 Pro فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة تبلغ 67 واطًا، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 15 دقيقة، وتصل إلى نسبة 100% خلال 46 دقيقة.

الكاميرا:

يضم هاتف Redmi Note 12 5G كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8، وتدعم مزية PDAF، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

ويضم كاميرا أمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.45، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف Redmi Note 12 Pro فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وتدعم مزية التثبيت البصري للصور OIS، و PDAF، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

السعر:

يُباع هاتف Redmi Note 12 Pro بسعر قدره 1299 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

ويُباع هاتف Redmi Note 12 5G بسعر قدره 829 درهمًا إماراتيًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي شاومي Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 5G: