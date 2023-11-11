مايكروسوفت تمنع مؤقتًا وصول الموظفين إلى ChatGPT

قيدت مايكروسوفت وصول موظفيها مؤقتًا إلى ChatGPT، وفقًا لما ذكرته CNBC، مع أن شركة البرمجيات استثمرت مليارات الدولارات في OpenAI.

ومنعت عملاقة البرمجيات الوصول إلى روبوت الدردشة لفترة وجيزة يوم الخميس بعد تحذير الموظفين من أنه يشكل مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن، مع أنها تراجعت في وقت لاحق عن هذه الخطوة.

وقالت مايكروسوفت في تحديث داخلي: “لم يعد عدد من أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة للموظفين لاستخدامها بسبب المخاوف الأمنية والبيانات”.

وشاهدت CNBC أيضًا لقطة شاشة أظهرت أنه لا يمكن الوصول إلى ChatGPT عبر أجهزة الشركة.

وقالت مايكروسوفت: “يظل موقع الويب بمنزلة خدمة خارجية غير تابعة لمايكروسوفت، مع أننا استثمرنا في OpenAI، ويمتلك ChatGPT ضمانات داخلية لمنع الاستخدام غير السليم”.

وأضافت: “يعني ذلك أنه يجب توخي الحذر عند استخدامه بسبب مخاطر الخصوصية والأمن. ينطبق هذا على أي خدمات ذكاء اصطناعي خارجية أخرى، مثل Midjourney أو Replika”.

وأوضحت الشركة في البداية أنها تمنع ChatGPT وكانفا، مع أنها أزالت لاحقًا سطرًا في التحديث الداخلي يتضمن تلك المنتجات.

وقالت مايكروسوفت في بيان: “كان المنع المؤقت لمنتج ChatGPT عبارة عن خطأ ناتج عن اختبار الأنظمة لنماذج اللغات الكبيرة. كنا نختبر أنظمة التحكم في نقاط النهاية للنماذج اللغوية الكبيرة وشغلناها عن غير قصد لجميع الموظفين. استعدنا الخدمة بعد وقت قصير من تحديد الخطأ”.

وأوضحت مايكروسوفت أنها تشجع الموظفين والعملاء على استخدام خدمات، مثل Bing Chat Enterprise و ChatGPT Enterprise، المزودة بمستويات مرتفعة من حماية الخصوصية والأمان.

وقيدت العديد من الشركات الكبرى استخدام ChatGPT بسبب مخاوف من أن يؤدي استخدامه إلى تسرب البيانات السرية.

ويؤلف ChatGPT ردودًا شبيهة بالردود البشرية استجابةً للمطالبات النصية، وذلك بعد تدريبه على بيانات الإنترنت، ولدى الخدمة أكثر من 100 مليون مستخدم.

ويوصي تحديث مايكروسوفت الأشخاص باستخدام أداة Bing Chat المعتمدة على نماذج الذكاء الاصطناعي من OpenAI، إذ ترتبط الشركتان معًا بشكل وثيق.

وطرحت مايكروسوفت هذا العام تحديثات لنظام التشغيل ويندوز وتطبيقات أوفيس تستفيد من خدمات OpenAI، التي تستخدم البنية التحتية السحابية Azure من مايكروسوفت.

وظهر ساتيا ناديلا في وقت سابق من هذا الشهر إلى جانب سام ألتمان في مؤتمر المطورين الأول للشركة الناشئة OpenAI. وكتب ألتمان في منشور عبر إكس: “لا أساس من الصحة للشائعات القائلة بأننا نحظر Microsoft 365 انتقامًا”.