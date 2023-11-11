كوالكوم تلغي ميزة ربط هواتف أندرويد بالأقمار الصناعية .. عاجل

قررت كوالكوم إلغاء خططها لتقديم ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد التي كانت تنافس تلك التي تقدمها آبل عبر هواتف آيفون الحديثة.

أعلنت الشركة في شهر يناير ميزة Snapdragon Satellite بالشراكة مع شركة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إيريديوم، وانتهت بعد مرور 10 أشهر فقط الخطة.

وقالت إيريديوم: “اختارت كوالكوم إنهاء شراكتها بشأن هذه الميزة لأنه لم يسجل أي صانع للهواتف الذكية لاستخدامها”، موضحة أنها طورت الميزة وعرضتها بنجاح، مع أنه من الواضح عدم وجود اهتمام.

وصرحت كوالكوم بأنها تواصل العمل مع إيريديوم بشأن الحلول القائمة على المعايير للاتصال عبر الأقمار الصناعية، حتى مع إلغاء حلها الذي طورته.

ويشير ذلك إلى أن كوالكوم لا تزال قادرة في المستقبل على تقديم مزايا الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد، مع أن النقص الأولي في الاهتمام بهذه التقنية يوضح أنها قد لا تفعل ذلك في أي وقت قريب.

وكان الهدف من Snapdragon Satellite هو منافسة ميزة Emergency SOS من آبل، التي قدمتها في عام 2022 عبر آيفون 14 بالشراكة مع شركة الأقمار الصناعية جلوبال ستار.

وتسمح هذه الميزة لمستخدمي آيفون بتنبيه خدمات الطوارئ أو طلب المساعدة عبر شبكة الأقمار الصناعية عندما يكونون خارج نطاق الخدمة الخلوية العادية.

وتوفر آبل حاليًا الخدمة مجانًا، مع أنها تستعد في العام المقبل لفرض رسوم على المستخدمين مقابل الوصول إلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وتأتي ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ضمن جميع هواتف آيفون الجديدة، مع أن آبل لم توضح بعد حجم الطلب على الخدمة.

وتغطي آبل حاليًا التكاليف، لذلك من غير المعروف عدد الأشخاص الذين يعتبرون الاتصال عبر الأقمار الصناعية أمرًا ضروريًا حتى يبدأ المستخدمون بالدفع.

وقد يكون السعر واحدًا من الأسباب وراء عدم إطلاق كوالكوم لميزة Snapdragon Satellite، إذ يتعين على شخص ما أن يدفع لشركة إيريديوم مقابل الوصول إلى أقمارها الصناعية، ويضع هذا النظام كوالكوم في خضم مسألة المدفوعات.

ومن الواضح أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية لم تنظر بعين الرضا إلى فكرة تقديم خدمة تديرها كوالكوم، ويفسر هذا سبب بحث كوالكوم عن نهج قائم على المعايير للاتصال عبر الأقمار الصناعية، الذي من المفترض أن يسمح لصانع الهواتف الذكية بالتحكم في العلاقة مع شركات الأقمار الصناعية.