كل ما تريد معرفته عن جهاز Humane AI Pin.. الثورة القادمة في الهواتف الذكية .. عاجل

أطلقت (Humane)؛ الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد طول انتظار منتجها الأول الذي يُسمى (AI Pin)، وهو عبارة عن جهاز صغير يمكنك تثبيته على ملابسك، ويعمل بالذكاء الاصطناعي، كما أنه مصمم لإبعادك عن شاشة هاتفك الذكي، إذ إنه يأتي بدون شاشة تقليدية ويعتمد بشكل كامل تقريبًا على الذكاء الاصطناعي للتفاعل معك، ويأمل مطوروه أن يكون بمثابة هاتف آيفون لجيل الذكاء الاصطناعي.

تعتبر شركة Humane، التي أسسها موظفون سابقون في شركة آبل، وهما: عمران شودري وبيثاني بونجيورنو، واحدة من العديد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون التي تعمل على تطوير الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للارتداء التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي.

فما جهاز Humane AI Pin، وكيف يعمل، وما مزاياه الرئيسية، ومتى يمكنك شراؤه؟ .. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الجهاز:

صُمم جهاز (Humane AI Pin) ليُثبت مغناطيسيًا على الملابس، ثم يمكن النقر عليه للتحدث إلى مساعد ذكي مدعوم بتقنيات من شركة (OpenAI) – المطورة لروبوت ChatGPT – وقوة الحوسبة السحابية من شركة مايكروسوفت.

وهذا يعني أنه يحتوي على ميكروفون ومكبر صوت، للتحدث إليه، ولكن لا توجد كلمة معينة يجب التحدث بها إليه لتحصل على استجابة – مثل: هاي سيري في آيفون – إذ إنه بمجرد الضغط على الزر يمكنك التحدث إلى الجهاز ، وستحصل على رد.

وتُعد أهم مزية في هذا الجهاز المبتكر هي وجود هي نظام عرض ليزر يمكنه عرض المعلومات على راحة يد المستخدم بدلًا من الحاجة إلى شاشة تقليدية مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية. وبفضل الكاميرا يلتقط الجهاز حركات اليد للتفاعل مع قوائم المحتوى التي يعرضها، مثل: الرد على النصوص أو تغيير الأغنية.

ويمكن أن تؤدي إمالة راحة اليد في اتجاهات مختلفة إلى إبراز خيارات القائمة، كما يؤدي إغلاق راحة اليد إلى إعادة الجهاز إلى الصفحة الرئيسية.

يأتي جهاز (Humane AI Pin) بتصميم صغير الحجم، فهو عبارة عن صندوق مربع صغير الحجم مصنوع من الألمنيوم والزجاج، يضم كاميرا ومكبر صوت، ومجموعة من المستشعرات، وبطارية، والجزء الخلفي عبارة عن مغناطيس، يتيح لك تثبيته في ملابسك، وشحنه لاسلكيًا.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من كوالكوم ثماني النوى، ويضم هذا المعالج محركًا مخصصًا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل المعالج. ويأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، ومساحة داخلية للتخزين بسعة قدرها 32 جيجابايت.

كما يضم الجهاز كاميرا فائقة الاتساع بدقة تبلغ 13 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، ومستشعر ثلاثي الأبعاد للعمق. وتشتمل المستشعرات الأخرى على مستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعرات للحركة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يسمح للجهاز برؤية العالم كما تراه.

أما فيما يتعلق بالاتصال، يدعم الجهاز الاتصال عبر شبكة (الواي فاي 5)، وبلوتوث 5.1، والاتصال بشبكات الهواتف المحمولة LTE، وذلك عبر شريحة eSIM.

ويحتوي (Humane AI Pin) على بطارية داخلية، لم تعلن الشركة سعتها حتى الآن، ولكن الجهاز يأتي مع علبة شحن تشبه تلك التي تأتي مع السماعات اللاسلكية – مثل: AirPods من آبل، و Pixel Buds من جوجل – تتيح لك حفظ الجهاز في حالة عدم استخدامه، وشحنه.

