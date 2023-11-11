سيجنال يختبر حلًا لتجنب نشر رقم الهاتف

يقترب تطبيق المراسلة المشفر من طرف إلى طرف، سيجنال، من إطلاق ميزة طال انتظارها تسمح للمستخدمين بنشر اسم المستخدم فقط من أجل التواصل مع المستخدمين الآخرين، بدلًا من الاضطرار كما هو الحال الآن إلى نشر رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

ويختبر التطبيق علنًا السماح للمستخدمين بإضافة أسماء مستخدمين إلى حساباتهم حتى لا يضطروا إلى نشر أرقام هواتفهم للاتصال عبر خدمة الرسائل المشفرة

وتتمتع منصات المراسلة الآمنة الأخرى بهذه الميزة منذ سنوات، مثل تيليجرام و Wire. واستغرق سيجنال وقتًا طويلًا لإضافة ميزة الخصوصية التي تتيح الاتصال من خلال اسم المستخدم بدلًا من رقم الهاتف، مع أن التطبيق يتمتع بسمعة قوية فيما يتعلق بالأمان القوي.

ويطور التطبيق منذ فترة من الوقت هذه الميزة داخليًا، ويبدو أن عملية التطوير وصلت إلى المرحلة النهائية قبل الإطلاق العام، إذ تدعو تدوينة ضمن مجتمع التطبيق المستخدمين لاختبار الميزة في البيئة المرحلية، التي تتطلب تثبيت تطبيق اختبار منفصل.

وجاء في التدوينة: “نعتقد أننا وصلنا إلى النقطة التي يمكن فيها لمجتمعنا بمساعدتنا في إجراء اختبارات إضافية قبل الإطلاق العام، وذلك بعد جولات من الاختبار الداخلي. يرجى اختبار إنشاء أسماء المستخدمين، ونشر روابط اسم المستخدم، وتعديل إعدادات النشر لرقم هاتفك، ودعوة الأشخاص إلى المجموعات حسب اسم المستخدم ورقم الهاتف على حدٍ سواء”.

وأشارت ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة سيجنال، خلال حدث أقيم في الشهر الماضي في الهند، إلى أنه يجب في أوائل عام 2024 إطلاق ميزة اسم المستخدم.

ويطلب سيجنال من مستخدميه المشاركين في الاختبارات تنزيل التطبيق المنفصل والإبلاغ عن الأعطال ومشاركة سجلات تصحيح الأخطاء أثناء عمل التطبيق على إطلاق ميزة أسماء المستخدمين.

وأشار التطبيق إلى أن المستخدمين المشاركين في الاختبارات قد يواجهون في الوقت الحالي بعض الصعوبات في تجربة المستخدم، لذا فإنه يرحب بالملاحظات التي يجدونها في تجربة المستخدم.

وترتبط أرقام الهواتف مباشرةً بالجهاز، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالحسابات الأخرى، لذا فإنها مهمة بالنسبة للمتسللين ولصوص الهوية.

وتتيح الميزة للمستخدمين التواصل مع المستخدمين الآخرين دون الحاجة إلى نشر ما قد يكون جزءًا مهمًا من المعلومات الشخصية، مع أن الحسابات تظل مرتبطة برقم الهاتف عند الإعداد.

وقالت ويتاكر في الشهر الماضي: “تتيح أسماء المستخدمين التواصل مع أي شخص عبر تطبيق سيجنال دون نشر رقم الهاتف”، مؤكدة أن ذلك يوفر مستوى من الخصوصية عبر الجهاز.