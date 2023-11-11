جوجل تعرض 147 مليون دولار مقابل لعبة فورتنايت

أكدت جوجل أنها عرضت على شركة Epic Games صفقة بقيمة 147 مليون دولار لإطلاق لعبتها الشهيرة فورتنايت عبر متجرها لتطبيقات أندرويد.

وتهدف الشركة من خلال الصفقة إلى إيقاف تجاوز التطبيقات الشائعة لمتجر أندرويد الرسمي، إلى جانب ضمان رسوم الشراء المربحة داخل التطبيق.

وتشهد الصفقة توزيع الأموال على مدى ثلاث سنوات من التمويل الإضافي لناشر الألعاب، وذلك وفقًا لتصريحات بورنيما كوتشيكار، نائبة رئيس الشركة لتطبيقات وألعاب Google Play، مع أن Epic Games رفضت الصفقة.

وأطلقت Epic Games لعبة فورتنايت في عام 2018 لنظام أندرويد مباشرةً من خلال موقعها الإلكتروني، متجنبة متجر Google Play.

وسمحت هذه الخطوة للشركة ببيع عملة فورتنايت داخل اللعبة، V-Bucks، دون دفع العمولة المطلوبة لتطبيقات متجر Google Play، مع أنها تراجعت في عام 2020، موضحة أن النوافذ الأمنية المنبثقة المخيفة والمتكررة والعوامل الأخرى وضعتها في وضع غير مؤات.

وأصاب قرارها الأولي جوجل بالذعر، وذلك وفقًا لتصريحات Epic Games في الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار التي رفعتها في وقت لاحق من ذلك العام، والتي تناقش حاليًا أمام هيئة المحلفين.

واستشهدت Epic Games بوثائق داخلية تزعم أن جوجل تخشى انتشار العدوى إذا اتبع مطورو الألعاب الآخرون خطى Epic Games، ومنهم سوني ونينتندو و Blizzard و Valve. وادعت Epic Games أن جوجل حاولت منع ذلك من خلال تقديم مزايا خاصة أو حتى شراء Epic Games.

وتخوفت جوجل من إمكانية تجاوز جميع مطوري الألعاب الكبار تقريبًا لمتجر Google Play في غضون عامين من قرار Epic Games، مما يكلف عملاقة البحث إجمالي إيرادات بمليارات الدولارات.

وتوقعت المستندات المعروضة في المحكمة أن غياب فورتنايت قد يؤدي إلى خسارة مباشرة في الإيرادات تتراوح بين 130 مليون دولار و 250 مليون دولار، مع توقع خسارة واسعة النطاق تصل قيمتها إلى 3.6 مليارات دولار إذا تجاوز مطورو الألعاب الكبار متجر Google Play.

وحاججت جوجل بأن موقفها نابع من قلقها بشأن خسارة الألعاب عبر متجر Google Play، ولا يوجد ما هو معيب في ذلك الأمر، إذ أرادت أن يختار المطورون إطلاق الألعاب عبر متجر Google Play.

وتعتقد جوجل أن إطلاق الألعاب عبر متجرها يستحق كل هذه الأموال بصفته استثمارًا، لا سيما عندما يختار هؤلاء المطورين إطلاق الألعاب أولًا لنظام التشغيل iOS.

وتستخدم Epic Games هذه المستندات للإشارة إلى أن جوجل تخشى المنافسة بشأن نشر تطبيقات أندرويد وحافظت على متجر Google Play باعتباره احتكارًا غير قانوني.