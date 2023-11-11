أمازون تخطط للتخلي عن أندرويد لصالح Vega .. عاجل

تطور أمازون نظامًا تشغيلًا جديدًا ليحل محل أندرويد عبر أجهزة Fire TV والشاشات الذكية وغيرها من الأجهزة المتصلة، وذلك وفقًا لمعلومات الصحفي يانكو روتجرز المستقاة من مصادر متعددة لديها معرفة بهذه الخطط، بالإضافة إلى قوائم الوظائف والمواد الأخرى التي تشير إلى هذه الجهود.

ويبدو أن تطوير النظام التشغيلي الجديد المعروف داخليًا باسم Vega متقدم إلى حد ما، إذ اختبرته أمازون عبر أجهزة البث Fire TV، وأخبرت شركاء محددين عن خططها للانتقال في المستقبل القريب إلى نظام تشغيلي جديد.

وقد تبدأ أمازون في وقت مبكر من العام المقبل بطرح Vega عبر أجهزة Fire TV مختارة.

وتطور أمازون منذ سنوات نظامًا تشغيليًا بديلًا، واستكشفت في عام 2019 هذه الفكرة، إذ طرح العاملون في الشركة في وقت مبكر من عام 2017 هذه الفكرة في محادثات مع صانعي الرقائق.

ويبدو أن هذه الجهود قد اكتسبت في الآونة الأخيرة زخمًا، إذ كتب أحد موظفي أمازون في شهر سبتمبر من العام الماضي في منتدى العاملين في مجال التكنولوجيا Blind أن الشركة تطور منافسًا لنظامي التشغيل iOS وأندرويد لجميع الأجهزة، ومنها أجهزة إنترنت الأشياء.

وذكر الموظف أيضًا الاسم الرمزي Vega، وأشار إلى أن أمازون نفذت معظم عمليات تطوير نظام التشغيل، مضيفًا أن الشركة تركز الآن على مجموعة أدوات تطوير البرمجيات والقيمة المضافة لإقناع المطورين باستخدامه.

ويطور مئات الأشخاص نظام التشغيل الجديد بصفتهم جزءًا من مجموعة نظام تشغيل الأجهزة في أمازون المتضمنة مهندس موزيلا السابق وخبير جافا سكريبت، زيبي برانييكي، الذي انضم في أوائل عام 2022 إلى أمازون للعمل على أليكسا.

ونقل برانييكي في بداية عام 2023 إلى مجموعة نظام تشغيل الأجهزة، وأعلن في ذلك الوقت عبر لينكدإن أنه يطور الجيل التالي من نظام التشغيل للمنزل الذكي والسيارات وخطوط إنتاج أجهزة أمازون الأخرى.

وتستخدم أجهزة أمازون، مثل أجهزة Fire TV وأجهزة التلفاز وشاشات Echo Show الذكية بالإضافة إلى أجهزة Fire اللوحية، إصدارًا فرعيًا من أندرويد يُعرف باسم Fire OS.

وأتاح استخدام أندرويد بصفته أساسًا لنظام Fire OS للمطورين الخارجيين إمكانية جلب تطبيقات أندرويد العاملة عبر الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز إلى أجهزة أمازون دون الحاجة إلى إعادة بنائها من جديد.

وتعتمد أمازون على مشروع أندرويد المفتوح المصدر لبناء نظام التشغيل Fire OS، مما أدى إلى تأخر Fire OS عدة أجيال مقارنةً بالإصدارات الحديثة من أندرويد.

وتعمل أجهزة Fire TV من الجيل الحالي بنظام التشغيل Fire OS 7، الذي يعتمد على أندرويد 9، في حين أصدرت جوجل هذا الخريف أندرويد 14.

كما تعمل أجهزة بث أمازون حاليًا بنظام أندرويد 12، وبدأ المطورون منذ ما يقرب من عام باختبار أندرويد 13 عبر أجهزة مطوري Android TV من جوجل.

ويأتي أندرويد مع قيود تقنية كبيرة، وذلك باعتباره نظامًا تشغيليًا مصممًا بالأساس للهواتف المحمولة، إذ إن الكثير من تعليماته البرمجية غير ضرورية لتشغيل العديد من الأجهزة المنزلية الذكية الحديثة.

ويعد هذا سببًا من أسباب عدم استخدام جوجل لنظام أندرويد في شاشاتها الذكية، بل اعتمدت بدلًا من ذلك في البداية على حل يستند إلى لينكس، ومن ثم انتقلت سابقًا إلى Fuchsia.

ويعتمد نظام التشغيل الجديد من أمازون أيضًا على نسخة من نظام التشغيل لينكس، وتطلب الشركة من مطوري التطبيقات استخدام إطار العمل React Native، مما يسمح لهم ببناء تطبيقات أصلية باستخدام واجهات تعمل بجافا سكريبت.

ويتيح React Native للمطورين إنشاء تطبيقات للعديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل، ومنها أجهزة أندرويد و iOS، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.

وتخطط أمازون لاحقًا للابتعاد عن نظام أندرويد بشكل كامل عبر جميع أجهزتها الجديدة، إذ تريد اعتماد Vega لأجهزة Fire TV والشاشات الذكية وأنظمة الترفيه داخل السيارة وغيرها من منتجات الأجهزة المستقبلية.

وتتجنب أمازون من خلال Vega المزيد من الصراعات مع جوجل، إذ تصادمت الشركتان منذ فترة طويلة بشأن استخدام أمازون لنظام أندرويد، وضغطت جوجل لبعض الوقت على صانعي الأجهزة لعدم بناء أجهزة تلفاز ذكية عاملة بنظام أمازون.

وتوصلت الشركات بعد ذلك إلى اتفاق يسمح لشركة أمازون بالدخول في شراكة مع صانعي أجهزة التلفاز، مع أن تخلص أمازون من نظام أندرويد يمنحها مزيدًا من السيطرة على مصيرها.