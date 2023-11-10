Humane تطلق جهاز AI Pin العامل بتقنية OpenAI .. عاجل

أعلنت شركة Humane منتجها الأول AI Pin، وهو عبارة عن دبوس يثبت مغناطيسيًا على الملابس بتكلفة 700 دولار مع اشتراك شهري بقيمة 24 دولارًا يأتي مع بيانات ومكالمات هاتفية غير محدودة.

وأسس مصمما آبل السابقان عمران شودري وبيثاني بونجيورنو Humane الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي البالغ عمرها خمس سنوات.

وأمضى تشودري 20 عامًا في شركة آبل، وقاد تصميم الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون، في حين كانت بونجيورنو رائدة في تطوير البرمجيات للمنتجات، ومنها آيفون وآيباد وماك، وكانت جزءًا من فريق آيباد المؤسس.

وقالت Humane: “يجسد AI Pin رؤيتنا لدمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية وتعزيز قدراتنا دون أن تطغى التقنية على إنسانيتنا”.

وصممت الشركة AI Pin بهدف أن يحل محل هاتفك الذكي، مما يسمح للمستخدم بإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والبحث عن المعلومات من خلال عناصر التحكم الصوتية.

كما أن الجهاز القابل للارتداء يتضمن شاشة ليزرية تحول راحة يدك إلى شاشة صغيرة يمكنها إظهار الوقت أو التاريخ أو ما هو قريب.

وقال تشودري في بداية مقطع فيديو مدته 10 دقائق عبر الموقع الإلكتروني للشركة: “لا توجد كلمات تنبيه، لذا فإن الجهاز لا يستمع أو يسجل دائمًا، ولا يفعل أي شيء حتى تتفاعل معه، ويأتي تفاعلك من خلال صوتك أو لمستك أو إيماءتك أو شاشة الحبر الليزرية”.

ويتعين على العملاء دفع اشتراك بيانات شهري بقيمة 24 دولارًا لشركة T-Mobile، بالإضافة إلى التكلفة الأولية للجهاز. ويعني وجود رقم هاتف منفصل أن الدبوس غير مرتبط بالهاتف الذكي، على عكس الساعات الذكية.

وأثارت شركة Humane الدهشة في شهر مارس عندما أعلنت جولة تمويل بقيمة 100 مليون دولار من شركة مايكروسوفت وإل جي و Tiger Global قبل إعلانها أي منتج.

وجمعت الشركة في المجمل أكثر من 200 مليون دولار، بمساهمات من الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة Salesforce، مارك بينيوف.

وأوضحت Humane أنها تبدأ في 16 نوفمبر بتلقي طلبات الحصول على AI Pin. وأظهر تشودري وبونجيورنو في مقطع فيديو بعض مزايا الجهاز، وناقشا التكنولوجيا التي تستخدم شرائح كوالكوم.

ويحتوي AI Pin على مكبر صوت وكاميرا بدقة 13 ميجابكسل، ويومض الضوء عند تشغيل هذه الوظائف. ويؤدي النقر المزدوج على الدبوس إلى التقاط صورة أو مقطع فيديو، الذي يمكن مشاهدته عبر تطبيق الويب الخاص بشركة Humane.

ويستطيع الجهاز ترجمة المحادثات المنطوقة من الإسبانية إلى الإنجليزية والعكس في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى إرسال الرسائل واستقبالها.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي من الإنترنت، بدلًا من التطبيقات المثبتة، إذ تساهم مايكروسوفت وجوجل و OpenAI وشركات أخرى في خدمات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة أنها عقدت شراكة مع مايكروسوفت و OpenAI لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتتمثل المهمة الأساسية للجهاز القابل للارتداء في الاتصال بنماذج الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج تسميه الشركة AI Mic، وتشير Humane إلى أن الوصول إلى ChatGPT يعد واحدًا من المزايا الأساسية للجهاز.

ويمتلك الجهاز نظامًا تشغيليًا يسمى Cosmos لتوجيه الاستفسارات إلى الأدوات الصحيحة تلقائيًا بدلًا من مطالبة المستخدمين بتنزيل التطبيقات وإدارتها.

ويستطيع العملاء طلب معلومات مع إجابات مقدمة من النماذج اللغوية الكبيرة، ويمكن لمساعد الجهاز تلخيص التقويم اليومي للمستخدم أو الرسائل المستلمة أو البيانات الصحية، مثل كمية البروتين التي تناولها اليوم.