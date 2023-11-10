واتساب تعتزم تطوير خاصية البحث عن الرسائل

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ.

ورُصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، وهي لا تزال قيد التطوير ومن المنتظر إطلاقها قريبًا لكافة المستخدمين.

وتتيح الميزة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات وفقًا لتاريخ محدد.

وبحسب ما يظهر في لقطات الشاشة المنشورة، تظهر أيقونة التقويم في شريط البحث أعلى الشاشة عند استخدام ميزة البحث في المحادثات، وعند النقر عليها تظهر واجهة التقويم لتحديد التاريخ المطلوب لإعادة فرز الرسائل في نتائج البحث.

ومن الجدير بالذكر أن البحث عن الرسائل حسب التاريخ متاح بالفعل على الإصدار الثابت من تطبيق واتساب لهواتف آيفون، وقد جرى توفيره حديثًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من “واتساب ويب”. لاستخدام تلك الخاصية في هواتف آيفون، يمكن الضغط على صورة الملف الشخصي في المحادثة، ثم الضغط على أيقونة البحث، لتظهر أيقونة التقويم في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

وستتوفر خاصية فرز الرسائل باستخدام التاريخ عند البحث في المحادثات الفردية والجماعية، لتُضاف تلك الخاصية إلى خواص أخرى لفرز نتائج البحث، لتسهيل الوصول إلى الرسائل التي يجري البحث عنها.

وكانت واتساب قد أطلقت حديثًا العديد من المزايا المهمة مثل استخدام عدة حسابات في آن واحد، وإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية، ومشاركة الشاشة في أثناء محادثات الفيديو، وغيرها.