هواوي وسامسونج تخططان لإطلاق هواتف قابلة للطي بأسعار منخفضة

تخطط شركتا سامسونج وهواوي لخفض أسعار هواتفهما الذكية القابلة للطي، وفقًا لتقرير جديد نشرته مؤسسة “تريند فورس” لأبحاث السوق.

وأفاد التقرير بأن الشركتين تسعيان إلى جعل تلك الهواتف مناسبة لقطاع عريض من العملاء وتعزيز وجودهما في السوق.

ومن المتوقع أن تصل الهواتف الذكية القابلة للطي ذات الأسعار المُخفّضة من الشركتين خلال عام 2024 المقبل.

وعلاوةً على ذلك، تعمل شركة سامسونج على هاتف جديد قابل للطي يستهدف شريحة الفئة المتوسطة، إلا أن التفاصيل الدقيقة مثل الأسعار أو المواصفات لا تزال غير واضحة حتى الآن.

ويتوقع أن يكلف الجهاز نحو 500 دولارٍ أمريكي أو أقل، باعتبار سوف يندرج في الفئة السعرية المتوسطة.

ويؤدي طرح تلك الهواتف بأسعار معقولة إلى تعزيز مبيعاتها وانتشارها على نطاق أوسع مما هي عليه الآن.

ومن الجدير بالذكر أن الهواتف الذكية القابلة للطي حاليًا تندرج في الفئة المتميزة أو فائقة الجودة.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي يحمل علامتها التجارية الشهيرة (Fan Edition) التي يُشار إليها اختصارًا (FE).

ولم تؤكد شركتا هواوي أو سامسونج أي من تلك التقارير حتى الآن، إلا أن الشركة الكورية قد ألمحت إلى ذلك في وقتٍ سابق.

ويبدأ سعر الهواتف الذكية القابلة للطي من نحو ألف دولارٍ أمريكي في المتوسط في الوقت الحالي، علمًا بأن كافة الشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية لديها إصجارات قابلة للطي باستثناء آبل.