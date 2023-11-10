نوكيا تكشف عن سماعتها اللاسلكية الجديدة كلاريتي 2 بلس

كشفت شركة نوكيا عن سماعتها اللاسلكية الجديدة كلاريتي 2 بلس (+Clarity Earbuds 2) بمواصفات مميزة.

وتدعم سماعة نوكيا الجديدة خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC، وهي مقاومة لرذاذ الماء، ما يجعل استخدامها مناسبًا تحت الأمطار أو في أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

وتتوفر سماعة نوكيا كلاريتي 2 بلس الجديدة بثلاثة ألوان هي: الوردي والأرجواني والرمادي، وتعلق في الأذن بسدادات مطاطية، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بنسبة 60% على حد زعم الشركة.

وتدعم السماعة تقنية كوالكوم cVc التي تعمل على إلغاء الصدى وحجب الضوضاء في أثناء المكالمات لجعل الصوت أكثر نقاءًا، كما تدعم السماعة أيضًا تقنية aptX من كوالكوم لتحسين جودة الصوت عبر الاتصال اللاسلكي.

وتحتوي السماعة على وضع الكمون المنخفض، الذي يقلل زمن تأخير الصوت في أثناء تشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

وتدعم السماعة تقنية الربط السريع Fast Pair من جوجل التي تسمح بتوصيل السماعات بسهولة وسرعة مع أجهزة أندرويد، وتعتمد السماعة على تقنية بلوتوث 5.2 في الاتصال اللاسلكي بالأجهزة، ويصل العمر الإجمالي للسماعة إلى 35 ساعة مع علبة الشحن، في حين تعمل كل سماعة حتى 7 ساعات متواصلة مع كل عملية شحن.

وتطرح نوكيا سماعة كلاريتي 2 بلس في الأسواق العالمية بسعر يقل عن مئة دولارٍ أمريكي، أو ما يعادل ذلك بالعملات المحلية لمختلف الدول، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا.