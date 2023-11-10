ميتا تتحالف مع أمازون للتسوق عبر إنستاجرام وفيسبوك

تختبر ميتا وأمازون ميزة تتيح للمتسوقين شراء منتجات أمازون مباشرةً من الإعلانات عبر فيسبوك وإنستاجرام.

وتخلت ميتا سابقًا عن جهودها المتعلقة بالتسوق المباشر عبر فيسبوك وإنستاجرام، مع أن شركة الشبكات الاجتماعية لا تزال تؤمن بإمكانيات تطبيقاتها بصفتها منصة للتسوق.

وتتضمن هذه المبادرة مطالبة المستهلكين بربط حساباتهم ضمن أمازون بحساباتهم ضمن فيسبوك وإنستاجرام.

وتزيد هذه المبادرة جاذبية ميتا بالنسبة للمعلنين وتسمح لشركة أمازون بجذب المزيد من المتسوقين من خارج متجرها الإلكتروني.

وتساعد الشراكة غير المسبوقة بين الشركتين في درء التحديات من تيك توك، التي أطلقت سوقًا للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشركات الصينية الناشئة، مثل Temu و Shein.

ويرى المتسوقون في الولايات المتحدة الأسعار في الوقت الفعلي وتقديرات التسليم وتفاصيل المنتج عبر إعلانات أمازون المحددة المعروضة ضمن فيسبوك وإنستاجرام.

وقال المتحدث باسم أمازون: “يمكن للعملاء للمرة الأولى التسوق عبر إعلانات أمازون ضمن فيسبوك وإنستاجرام والتحقق من موقع أمازون دون مغادرة تطبيق الوسائط الاجتماعية”.

ومن غير الواضح مدى انتشار المبادرة الجديدة، مع أن بعض إعلانات إنستاجرام تحث المستخدمين على التسوق مع أمازون وتنقلهم إلى صفحة المنتج وزر الشراء.

وتوفر هذه الشراكة فرصة كبيرة للإيرادات لأمازون وميتا والمعلنين. وتعمل أمازون على استهداف العملاء بشكل أفضل خارج تطبيقها وسوقها الرئيسي.

وأطلقت الشركة في العام الماضي خدمة Buy with Prime بصفتها وسيلة لتحقيق إيرادات لوجستية من المعاملات المنفذة عبر مواقع الويب الأخرى وتعزيز قيمة عضويات Prime.

وكافحت ميتا لتحقيق نجاحات في التجارة الإلكترونية، مع أنها تخلت عن علامة تبويب متجر إنستاجرام، التي كانت تتيح للمستخدمين العثور على محتوى قابل للتسوق في الخلاصة، وأغلقت مزايا التسوق المباشر عبر فيسبوك وإنستاجرام.

وتجذب أمازون المتسوقين المهمين الذين يعرفون ما يبحثون عنه، مع أنها غير قادرة على مساعدة المستهلكين في اكتشاف المنتجات.

وأجرت آبل في عام 2021 تغييرات بشأن سياساتها للخصوصية، مما منح المستخدمين إمكانية اختيار عدم التتبع.

وأدى هذا الاستهداف المحدود للغاية للإعلانات عبر أجهزة iOS إلى تكبد ميتا في العام الماضي خسارة تقدر بنحو 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات.

وتبحث ميتا منذ ذلك الحين عن طرق لتعزيز دقة استهداف إعلاناتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتميل تطبيقات التسوق ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم التعاون مع بعضها بعضًا، مع أن الشراكة بين ميتا وأمازون تظهر كيفية تكامل نقاط القوة، إذ يحصل المتسوقون على إعلانات ذات صلة وتجربة دفع سريعة، في حين تحصل أمازون على حجم كبير من التسوق.