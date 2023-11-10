مايكروسوفت تخطط لإدماج مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot في ويندوز 10

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كوبيلوت Copilot” لويندوز 10، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع “ويندوز سنترال” المتخصص في أخبار الشركة.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت مساعدها الشخصي”كوبيلوت” لويندوز 11 كإصدار تجريبي في شهر أغسطس/ آب قبل إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفاد التقرير بأن تجربة استخدام مساعد الذكاء الاصطناعي في ويندوز 10 ستكون نفسها في ويندوز 11، كما سيكون متوافق مع الإضافات ذاتها في النظامين.

وفي حالة إضافة مساعد كوبيلوت إلى ويندوز 10، فسوف يكون متاحًا لقاعدة مستخدمين ضخمة تصل إلى مليار مستخدم، إضافةً إلى مستخدمي ويندوز 11 الذين يتجاوز عددهم 400 مليون مستخدم.

وسوف تشجع تلك الخطوة المطورين على تطوير إضافات وملحقات لمساعد كوبيلوت، وإدماجه بشكل أكبر مع تطبيقاتهم، مما سيحسن من تجربة المستخدم بشكل عام، بالإضافة إلى تحسين أداء المساعد الشخصي نفسه ورفع قدراته ومدى المهام التي يمكنه تنفيذها.

وزعم التقرير أن مايكروسوفت تعيد النظر في استراتيجيتها المتمثلة في التحول السريع من ويندوز 10 إلى ويندوز 11، وقد ظهر ذلك بتوفير “ميزات وخدمات جديدة” لويندوز 10 كانت موجودة بشكل حصري في ويندوز 11.

ومن المقرر أن ينتهي دعم ويندوز 10 في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2025 ، لكن المصادر تشير إلى أن الشركة تجري مناقشات داخلية مستمرة حول احتمالية مد تلك الفترة، إذ لا يزال نظام التشغيل ويندوز 10 الأكثر انتشارًا في أجهزة الحاسوب.