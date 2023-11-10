شاومي تطلق رسميًا هاتف ريدمي 13C

كشفت شركة شاومي رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد ريدمي 13C، وهو أول هاتف من سلسلة ريدمي 13 كما سيكون أرخصها ثمنًا.

ويأتي هاتف شاومي الجديد بشاشة قياسها 6.7 إنشات بدقة 720 × 1600 بكسل من نوع IPS LCD مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويعمل هاتف ريدمي 13C بمعالج ميدياتيك هيليو G85 الثماني النواة، وهو يتوفر بنسخة بها ذاكرة عشوائية بحجم 4 جيجابايت مع سعة تخزين مساحتها 128 جيجابايت، وأخرى بها ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت مع سعة تخزين مساحتها 256 جيجابايت، مع إمكانية زيادة الذاكرة العشوائية افتراضيًا عبر نظام التشغيل وكذلك زيادة مساحة التخزين من خلال إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويحمل الهاتف 3 كاميرات خلفية، واحدة أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة 2 ميجابكسل لإجراء تأثير العمق، وأخرى ثالثة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير عن قرب، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 بواجهة شاومي MIUI 14.

ويحتوي هاتف شاومي ريدمي 13C على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع قوته 18 واطًا، ومستشعر للبصمات مدمج في زر تشغيل الشاشة في جانب الهاتف.

ويضم الهاتف منفذين لشريحة الاتصال SIM، وهو يدعم شبكات الجيل الرابع، وبلوتوث 5.1، كما يضم منفذ USB-C ومنفذ للسماعات السلكية، ويتوفر باللونين الأسود والأخضر، ويتمتع بتصميم نحيف بسمك يبلغ 8 ميليمترات، ووزن قدره 192 جرامًا.

وتطرح شاومي هاتف ريدمي 13C بسعر منخفض يبدأ من 120 دولارًا أمريكيًا، علمًا بأن الهاتف سيتوفر في الأسواق العالمية، كما ستطرحه الشركة باسم مختلف (بوكو C65) في بعض الدول.