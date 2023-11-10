سناب شات تلجأ إلى ChatGPT لتطوير الواقع المعزز

أطلقت سناب شات للمطورين إصدارًا تجريبيًا من أداة تطوير الواقع المعزز Lens Studio 5.0 مصممًا لدعم تطوير الواقع المعزز المتقدم مع زيادة الإنتاجية وإضافة إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ومنها الإمكانات المدعومة بتقنية OpenAI.

وعقدت سناب شات شراكة مع OpenAI لتقديم واجهة برمجة التطبيقات ChatGPT Remote الجديدة التي تسمح للمطورين بالاستفادة من ChatGPT في العدسات.

ويستطيع المطورون توليد محتوى نصي لإنشاء أنواع جديدة من التجارب الإبداعية والتعليمية والتحاورية لمستخدمي سناب شات.

بحسب الشركة، يمكن للمطورين إنشاء عدسات تتضمن اختبارات وعناصر عشوائية مولدة بواسطة ChatGPT، أو يمكنهم إنشاء أنواع جديدة من العدسات التي تغير نمط الكاميرا من خلال تطبيق المرشحات وأوضاع المخرج تلقائيًا بناءً على مطالبة المستخدم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستفيد فيها سناب شات من OpenAI، إذ إن روبوتها للدردشة My AI مدعوم بتقنية OpenAI المسماة GPT.

وتشير الشركة إلى أن قدرة الذكاء الاصطناعي الجديدة الأخرى في الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0 هي مولد قناع الوجه الثلاثي الأبعاد الذي يسمح لأي شخص ببناء عدسته الأولى للتعبير عن الذات في غضون ثوانٍ.

ويجمع مولد قناع الوجه الثلاثي الأبعاد بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإمكانيات شبكة الوجه الخاصة بشركة سناب شات.

ويعزز الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0 الإنتاجية، إذ يسمح بتحميل المشاريع بسرعة كبيرة بمعدل 18 مرة مقارنةً بالإصدار السابق.

وتشير الشركة إلى أن الإنتاجية المحسنة تسمح للمطورين بإنشاء مشاريع واقع معزز معقدة.

ويدعم الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0 أدوات التحكم في الإصدار، مثل Git، مما يعني أن العديد من المطورين قادرين على العمل على المشاريع في الوقت نفسه.

وأطلقت الشركة في العام الماضي عدسات مع سلع رقمية، مما سمح للمطورين بتقديم مزايا الواقع المعزز الحصرية داخل العدسة التي يمكن لمستخدمي التطبيق فتحها مقابل رسوم. وأصبحت الآن السلع الرقمية متاحة لأي مطور.

وتشير سناب شات إلى أن هناك قسمًا جديدًا في Lens Explorer يروج للعدسات ذات السلع الرقمية ليسهل على مستخدمي سناب شات العثور عليها وتجربتها.

وأوضحت الشركة أن هناك الآن 330 ألف مطور يعتمدون على منصتها للواقع المعزز، وأنشأوا نحو 3.5 ملايين عدسة، وشاهد مستخدمو سناب شات هذه العدسات في العام الماضي أكثر من 3 تريليون مرة.