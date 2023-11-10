جوجل تقيد استخدام محرر الصور السحري Magic Editor .. عاجل

وضعت شركة جوجل قيودًا على “محرر الصور السحري Magic Editor” الخاص بها لمنع استخدامه في حالات محددة.

وتُعد الأداة وسيلة مميزة ومتقدمة لتحرير الصور، وهي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور وتنفيذ مهام معقدة للغاية، وهي تُعد امتدادًا لأداة الممحاة السحرية الموجودة منذ سنوات، إلا أن المحرر الجديد بات أوسع نطاقًا وأكثر شمولًا وكفاءةً مدفوعًا بقدرات الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل محرر جوجل السحري لديها القدرة على تزوير المستندات أو تزييف الهويات، ولذا قررت الشركة فرض بعض القيود على استخدام تلك الاداة.

ويُظهر محرر الصور الذكي رسالة خطأ عند محاولة تعديل صور الهويات الشخصية أو الفواتير أو أي وثائق أخرى تحمل طابعًا رسميًا أو تحتوي على معلومات تعريف شخصية.

كما تمنع الأداة محاولة تعديل الوجوه أو الأشخاص أو أجزاء من الأجسام بالإضافة إلى قيود أخرى مثل مسح التحديدات الكبيرة أو نقلها.

وتجمع أداة “محرر الصور السحري Magic Editor” قدرات بعض الأدوات التي قدمتها جوجل سابقًا مثل أداة Photo Unblur التي تعمل على تحسين الصور المشوشة، وكذلك أداة “الممحاة السحرية Magic Eraser” لمحو الأجزاء غير المرغوب فيها داخل الصورة بمجرد تحديدها، وغيرها من المهام المعقدة التي يمكن إجراؤها ببساطة وسرعة ودون الحاجة إلى خبرة سابقة واسعة في مجال تعديل الصور.

ويتوفر محرر الصور السحري لمالكي هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو الجديدة، ومن المتوقع أن تتيحه جوجل في هواتف بكسل الأخرى ومشتركي خدمات ورك سبيس وجوجل ون.