إنفيديا تخطط لإصدار شرائح ذكاء اصطناعي جديدة للصين

تخطط شركة إنفيديا لإطلاق شرائح ذكاء اصطناعي جديدة تستهدف السوق الصينية بعد أقل من شهر من تشديد المسؤولين الأمريكيين لقواعد بيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة للصين، وذلك حسبما أفادت وكالة رويترز.

وأشارت النشرة الإخبارية لصناعة الرقائق SemiAnalation إلى أن رقاقات إنفيديا الجديدة تسمى HGX H20 و L20 PCIe و L2 PCIe وأن إنفيديا قد تكشف عنها في 16 نوفمبر على أقرب تقدير.

وتتضمن الرقاقات معظم مزايا إنفيديا الحديثة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع تقليص بعض مقاييس قوة الحوسبة لتتوافق مع القواعد الأمريكية الجديدة، وفقًا لتحليل النشرة الإخبارية لمواصفات الشريحة.

وأشارت شركة رقاقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية العملاقة في الشهر الماضي إلى أن قيود التصدير الجديدة التي أعلنتها واشنطن تمنعها من بيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة المعدلة A800 و H800 المصنعة للسوق الصينية خاصة للامتثال لقواعد التصدير السابقة.

وتهيمن وحدات إنفيديا لمعالجة الرسومات على سوق الذكاء الاصطناعي، وتحصل الشركة على نحو ربع إيرادات شرائح مركز البيانات من الصين.

وتضع القواعد الجديدة حدًا أقصى لمقدار قوة الحوسبة التي يمكن أن تتضمنها الشريحة. وتتضمن القواعد أيضًا ما يسميه المحللون “المنطقة الرمادية” التي قد يُسمح فيها بشحن الرقاقات إلى الصين مع أنها تحتاج إلى ترخيص.

وكتب آرون راكرز، المحلل في Wells Fargo، في مذكرة للعملاء: “تبدو جميع شرائح إنفيديا أقل من الحدود القصوى المطلقة لقوة الحوسبة، مع أن واحدة منها تبدو في المنطقة الرمادية وتتطلب ترخيصًا”.

وأضاف راكرز: “يعد تقديم وحدات معالجة الرسومات الثلاث الجديدة هذه أمرًا إيجابيًا، مع أنه من المتوقع من المستثمرين أن يتساءلوا عن كون إنفيديا مندفعة بعض الشيء في جهودها للتحايل على القيود الأمريكية وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من تحركات الحكومة الأمريكية”.

وقالت إنفيديا في 24 أكتوبر: “تتأثر شريحة الألعاب RTX 4090 بالقواعد الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، إذ سرع المنظمون الأمريكيون الموعد النهائي الأصلي”.

واستحوذت الشركة على أكثر من 90 في المئة من حصة سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي في الصين البالغة قيمتها 7 مليارات دولار، وأشار محللون إلى أن القيود الأمريكية من المرجح أن تخلق فرصًا للشركات المحلية، مثل هواوي، لتحقيق نجاحات.