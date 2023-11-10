آيفون 15 برو يحصل على ميزة التقاط الفيديو المكاني

طرحت شركة آبل الإصدار التجريبي الحديث من نظام التشغيل iOS 17، الذي يتضمن القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو المكانية عبر آيفون 15 برو لمشاهدتها عبر نظارة الواقع المختلط القادمة Vision Pro.

وأصبح بإمكان الأشخاص المتمتعين بإمكانية الوصول إلى iOS 17.2 beta 2 وتثبيته ضمن أجهزتهم البدء بتصوير مقاطع فيديو بتأثير ثلاثي الأبعاد باستخدام الكاميرتين العلويتين في آيفون 15 برو عند حمله جانبيًا.

ويوجد في تطبيق الإعدادات خيار جديد يسمى “الفيديو المكاني لنظارة Vision Pro”. وتوضح آبل أن الخيار يسمح بتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وقالت الشركة: “سجل فيديو مكاني بعمق رائع لمشاهدته في تطبيق الصور عبر Vision Pro. يجب المحافظة على وضع آيفون في الاتجاه الأفقي وثباته أثناء التسجيل للحصول على النتائج الفضلى. يسجل الفيديو بمعدل 30 إطارًا في الثانية بدقة 1080 بكسل. يحتاج التقاط دقيقة واحدة لنحو 130 ميجابايت من مساحة التخزين”.

ويرى المستخدمون خيار “مكاني” جديد في واجهة الفيديو ضمن تطبيق الكاميرا عن تفعيل الخيار. وتوضح أيقونة نمط Vision Pro الموجودة في الزاوية السفلية اليسرى الخيار.

وقالت آبل: “يستطيع المستخدمون التقاط اللحظات الثمينة بالأبعاد الثلاثية واستعادة تلك الذكريات بعمق لا يصدق عبر Vision Pro. تنقل كل صورة وفيديو مكاني المستخدمين إلى لحظة من الزمن، مثل الاحتفال مع الأصدقاء أو التجمع العائلي”.

وأصبح بإمكان المستخدمين الآن التقاط الفيديو المكاني باستخدام آيفون 15 برو، مع أنه لا توجد طريقة لرؤية البعد “المكاني”. ويبدو الفيديو عند إعادة تشغيله عبر تطبيق الصور وكأنه فيديو عادي بدقة 1080 بكسل ملتقط بهاتف آيفون، ومع ذلك، أصبح بإمكانك الآن البدء بالتقاط الفيديو المكاني والحصول على مكتبة محتوى يمكنك مشاهدتها عند إصدار Vision Pro.

وكانت آبل قد أعلنت في شهر سبتمبر أن جهاز آيفون 15 برو قادر على التقاط الفيديو المكاني لنظارة الواقع المختلط Vision Pro، إذ يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو المكانية هذه عبر نظارة الرأس عند إصدار Vision Pro في أوائل عام 2024، كما يمكنك أيضًا التقاط الفيديو المكاني باستخدام Vision Pro نفسها بمجرد حصولك في العام المقبل على نظارة الرأس.