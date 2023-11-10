آبل تعتزم إعادة تصميم الإصدار القادم من آيفون SE

تخطط شركة آبل لإعادة تصميم هاتف آيفون SE القادم للتخلي عن التصميم التقليدي له، وفقًا لتقرير جديد نشره موقع MacRumors المتخصص في أخبار الشركة نقلًا عن مصادر مطلعة.

وأفاد التقرير بأن الجيل الرابع القادم من هاتف آيفون SE سيأتي دون التصميم القديم الذي يشبه هواتف آيفون 8، وبدلًا من ذلك ستتبنى آبل تصميمًا جديدًا يشبه هاتف آيفون 14.

وتشير المواصفات التي سُربت حديثًا إلى أن ‌هاتف آيفون SE‌ 4 القادم سيستخدم نسخة معدلة من هيكل ‌هاتف آيفون 14‌ بالتصميم المسطح نفسه والأبعاد ذاتها، بالإضافة إلى زيادة مساحة الشاشة الأمامية وإزالة زر “هوم” وبالتالي التخلي عن خاصية تعرّف بصمات الأصابع.

وستعمل آبل أيضًا على تقليل حافات الشاشة وإضافة نتوء علوي للشاشة “نونش” وإضافة خاصية تعرّف الوجه Face ID.

وفي حالة صحة تلك التسريبات، فإن ذلك التصميم الجديد سيكون التغيير الأبرز في سلسلة هواتف آيفون SE المنخفضة الثمن منذ إطلاقها عام 2016.

ومن المنتظر أن يأتي هاتف آيفون SE بمنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات مثل باقي منتجات آبل الجديدة، وتشير تقارير أخرى إلى أن آبل قد تضيف أيضًا زر آخر يشبه “زر الإجراءات” الموجود في هواتف آيفون 15 برو.

ويتوقع أن تطلق آبل هاتف آيفون SE 4 القادم خلال عام 2025، ولا معلومات متاحة في الوقت الحالي حول السعر، علمًا بأن سعر هواتف آيفون SE يبدأ حاليًا من 430 دولارًا أمريكيًا.