آبل تعتزم إضافة مزايا ذكاء اصطناعي حصرية في هواتف آيفون 16

تعمل آبل على تطوير مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون بعضها موجودًا بشكل حصري في هواتف آيفون 16 القادمة، بحسب تسريبات جديدة.

ويتوقع أن تعلن الشركة نسخة جديدة من المساعد الشخصي “سيري Siri” مدعومة بنماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي مع أنظمة iOS 18 و iPasOS 18 القادمة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن آبل لا تزال تناقش ما إذا كانت العمليات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ستقتصر معالجتها في الجهاز أو عبر السحابة أو تتبنى نهجًا هجينًا يجمع بين الاثنين.

ووفقًا لأحدث المعلومات المتاحة، فإن نظام iOS 18 القادم سيجلب مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المعتمدة على السحابة – أو خوادم آبل – إلى ملايين الأجهزة المؤهلة للترقية إلى نظام iOS 18، في حين من المرجح أن تظل مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى التي يجري معالجتها في الجهاز نفسه حصرية لهواتف آيفون 16.

وتشير المصادر إلى أن المزايا الجديدة تشمل تحسين التفاعل بين ‌سيري وتطبيق الرسائل، وكذلك الإجابة عن الأسئلة المعقدة وإكمال الجمل تلقائيًا بشكل أكثر فعالية.

ويتوقع كذلك إضافة قوائم تشغيل في تطبيق الموسيقى مُنشأة تلقائيًا، وتكاملًا مع تطبيقات الإنتاجية مثل Pages وKeynote للكتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وإنشاء العروض التقديمية، وغيرها.

وتشير التقارير إلى أيضًا إلى أن آبل في طريقها لإنفاق مليار دولار سنويًا على أبحاث الذكاء الاصطناعي، مع إشراف بعض أكبر الأسماء التنفيذية في الشركة على التطوير، ومنهم نائب الرئيس لهندسة البرمجيات كريج فيديريجي، ونائب الرئيس للتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي جون جياناندريا، ونائب الرئيس للخدمات إيدي كيو، وغيرهم.