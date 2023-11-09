PicsArt تتحدى كانفا عبر أدواتها بالذكاء الاصطناعي Ignite

أطلقت الشركة الناشئة لتحرير الصور المدعومة من سوفت بنك، PicsArt، مجموعة جديدة من أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات والأفراد.

وتتضمن المجموعة المسماة PicsArt Ignite عشرين أداة مصممة لتسهيل إنشاء الإعلانات والمشاركات الاجتماعية والشعارات والمزيد من خلال أدوات تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو وصور وملفات GIF وشعارات وخلفيات ورموز QR وملصقات.

وإلى جانب هذه الأدوات، هناك ميزة AI Expand الجديدة التي تتيح لك إضافة تفاصيل إضافية إلى أي صورة باستخدام مطالبات الذكاء الاصطناعي، في حين تتيح لك ميزة AI Object Remove in Video الجديدة إزالة الكائنات غير المرغوب فيها للسماح بفيديو خالٍ من التشتيت.

وتتيح لك ميزة AI Style Transfer الجديدة تطبيق الأنماط الفنية عبر العناصر المرئية، وهناك أيضًا أداة AI Avatar التي تنشئ صورًا رمزية واقعية لصورة العمل.

وفي حال كنت تبحث عن شيء غير رسمي، فإن أداة AI Avatar تسمح لك بتحويل نفسك وشريكك إلى بطل خارق أو تحويل قطتك إلى قطة ملكية.

وتنضم الأدوات الجديدة إلى أدوات PicsArt بالذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الشركة سابقًا، ومنها AI Writer و AI Replace و AI Image Generator، التي تُستخدم يوميًا لإنشاء أكثر من مليوني صورة.

وقال هوفانيس أفويان، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، في بيان: “نؤمن في PicsArt بأن كل شخص هو مبدع، وتعكس تجربتنا للتحرير هذه الفلسفة من خلال تزويد المستخدمين بأدوات قوية وممتعة وسهلة الاستخدام للتعبير عن رؤيتهم الفريدة. طورنا هذه المزايا لتحفيز الإبداع وتمكين المستخدمين من تحويل أفكارهم إلى محتوى مرئي، سواء كانوا ينشرون إعلانات لأعمالهم، أو صور مضحكة لأصدقائهم، أو أي شيء بينهما”.

وأصبحت مجموعة PicsArt Ignite متاحة الآن لجميع المستخدمين عبر تطبيق الويب وتطبيق المنصة لأنظمة أندرويد و iOS.

ويأتي الإطلاق في الوقت الذي تتطلع فيه المزيد من المنصات من جميع الأحجام إلى إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في خدماتها.

وقدمت كانفا في وقت سابق من هذا العام مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل إنشاء المستخدمين للمحتوى عبر المنصة.

وأضافت فيجما هذا الأسبوع ثلاث مزايا ذكاء اصطناعي توليدي إلى أداة السبورة البيضاء FigJam.

واستفادت PicsArt نفسها خلال العام الماضي من الذكاء الاصطناعي، إذ أصدرت في شهر يناير تطبيقًا يسمى SketchAI يحول الصور والرسومات إلى الصيغة الرقمية. ويتيح التطبيق للمستخدمين رسم صورة أو تحميل صورة موجودة وتطبيق أنماط فنية مختلفة عليها.

وتعرف PicsArt بأدوات الإنشاء الرقمي، مع أنها بدأت سابقًا بالتركيز بشكل كبير على التعاون الاجتماعي.

وأطلقت في شهر مايو مجتمعات تسمى Spaces داخل التطبيق مخصصة لموضوعات واهتمامات محددة، وتوصف بأنها مكان يتيح للمستخدمين التواصل وإنشاء الأشياء التي يحبونها.