GitHub تلبي احتياجات المطورين المتعطشين للذكاء الاصطناعي .. عاجل

أعلنت منصة GitHub المملوكة لشركة مايكروسوفت خطط اشتراك المؤسسة لمساعد الذكاء الاصطناعي Copilot الذي يمكنه الشرح وتقديم التوصيات بشأن التعليمات البرمجية المصدرية الداخلية للمطورين داخل الشركات.

وقد يساعد هذا الإطلاق مايكروسوفت في زيادة إيرادات قطاع الأعمال السحابية من خلال الاستفادة بشكل كامل من تقنية شريكتها OpenAI.

وكانت مايكروسوفت الشركة التقنية الكبرى الأولى التي تطلق برامج تساعد المطورين في إكمال سطور التعليمات البرمجية مع إطلاق Copilot في عام 2021 بالاعتماد على مجموعة التعليمات البرمجية المتاحة للجمهور عبر GitHub.

وأشارت إحدى التجارب إلى أن المطورين الذين استخدموا الأداة عملوا بشكل أسرع بنسبة 55 في المئة. وبدأت منصة GitHub في شهر ديسمبر 2022 ببيع فئة تركز على الأعمال التجارية مقابل 19 دولارًا شهريًا للشخص الواحد.

وأوضح في الشهر الماضي الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، أن GitHub Copilot قد وصل إلى مليون مستخدم يدفعون.

وتكلف خطة اشتراك المؤسسة GitHub Copilot Enterprise الجديدة مبلغ 39 دولارًا شهريًا للشخص الواحد، ويمكن للمؤسسات المهتمة الانضمام إلى قائمة الانتظار قبل الإصدار الكامل في شهر فبراير 2024.

ويمكن للأشخاص المالكين لتراخيص GitHub Copilot Enterprise اختيار المستودعات لضبط Copilot عبر التعليمات البرمجية الخاصة، كما يمكنهم سؤال Copilot عن عناصر التعليمات البرمجية الموجودة واقتراح سطور من التعليمات البرمجية في بيئات التطوير، ويتعلم Copilot بمرور الوقت كيفية تلخيص تغييرات التعليمات البرمجية.

ويعد مساعد البرمجة Copilot بتقديم نظرة ثاقبة حول اللغات والأطر المتعددة في أي ساعة من اليوم، مع أن هذا النظام لا يزال ناشئًا في ظل اعتماد أقل من 10 في المئة من المؤسسات عليه، وذلك وفقًا لشركة أبحاث السوق جارتنر.

ونصحت شركة جارتنر في التقارير البحثية العملاء بإجراء تقييماتهم لتحسينات الإنتاجية من مساعدي البرمجة، بدلًا من الاعتماد حصريًا على ادعاءات شركات البرمجيات.

وقالت جارتنر: “ارتكب المساعدون أخطاء وأثاروا مخاوف بين المسؤولين التنفيذيين في مجال الأمن”. وتقترح GitHub من جانبها أن يختبر المطورون ويراجعون ويتحققون من التعليمات البرمجية التي يوصي بها Copilot.

وقدر المحللون أن إيرادات GitHub Copilot السنوية قد تصل بحلول عام 2026 إلى نحو 3 مليارات دولار، على افتراض أن 16 في المئة من مستخدمي GitHub البالغ عددهم 100 مليون يستخدمونه.