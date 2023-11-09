يوتيوب تطرح قسم For You المشابه لخلاصة تيك توك

كشفت يوتيوب عن إضافة جديدة لعلامة التبويب الرئيسية لقنوات منشئي المحتوى تسمى قسم For You. وتهدف هذه الميزة إلى تعزيز التفاعل ومساعدة المشاهدين في اكتشاف المحتوى، وذلك من خلال تقديم توصيات فيديو مخصصة بناءً على سجل المشاهدة.

ويرحب القسم بكل من يزور قناتك عبر قائمة مخصصة من مقاطع الفيديو الموصى بها، التي تشتمل على مزيج من محتوى قناتك استنادًا إلى سجل مشاهدة الزائر.

ويوفر قسم For You تجربة مخصصة لزوار القناة، إذ يعرض مزيجًا منسقًا من مقاطع الفيديو المتوافقة مع تفضيلات المشاهدة الفردية للزوار.

ويتمتع منشئو المحتوى بالقدرة على تحديد أنواع المحتوى الذي يريدون تضمينه في هذا القسم، ويمكنهم أيضًا اختيار عرض المحتوى المنشور خلال آخر 12 شهرًا فقط.

ويختلف مدى توفر قسم For You باختلاف علامات التبويب الرئيسية للقناة، لذا توصي يوتيوب بضرورة التحقق من إمكانية الوصول إلى هذه الميزة عبر قناتك.

ويستطيع صانع المحتوى الوصول إلى قسم For You وإجراء التعديلات من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى YouTube Studio. تحدد خيار “التخصيص” من القائمة اليسرى والانتقال إلى قسم “التخطيط”. التمرير إلى الجهة السفلية للوصل إلى خيار “توصيات للمشاهدين” والنقر على خيار “المزيد من الإعدادات”. اختيار أنواع المحتوى المحددة التي تريد عرضها وتحديد إذا كنت تريد عرض المحتوى الحديث فقط من الأشهر الـ 12 الماضية. النقر فوق “انتهاء” ومن ثم “نشر”.

ويتمتع منشئو المحتوى بالتحكم الكامل في هذه الميزة، ويمكنهم تشغيلها أو إيقافها تشغيلها بسهولة في إعدادات القناة. ويوفر خيار “المزيد من الإعدادات” في قسم “توصيات للمشاهدين” أمور إضافية من أجل الحصول على خيارات تخصيص مفصلة.

ويستطيع صانع المحتوى تخصيص قسم For You بشكل كبير من خلال تحديد إذا كان يريد عرض مقاطع فيديو قصيرة أو بث مباشر أو مقاطع فيديو كاملة أو مجموعة منها، كما يمكن لصانع المحتوى أن يقرر تضمين كل المحتوى أو عرض المواد الحديثة فقط.

وأوضحت يوتيوب أنها تطرح في 20 نوفمبر 2023 قسم For You، وتنصح صناع المحتوى بمراجعة الإعدادات وإجراء تحديدات التنسيق اللازمة قبل أن تصبح الميزة متاحة للمشاهدين.

ويتمتع قسم For You بالقدرة على تعزيز تفاعل المشاهدين عبر القناة، مما يفتح الباب أمام زيادة الإيرادات، كما أنه يسهل اكتشاف المحتوى بشكل كبير، مما يزيد من الوعي بالعلامة التجارية بين جمهورك.

وقالت يوتيوب: “يوفر قسم For You لجمهورك تجربة مخصصة عند زيارة علامة التبويب الرئيسية لقناتك، ويعرض هذا القسم مزيجًا من المحتوى المخصص بناءً على ما شاهده المشاهد الفردي، ويمكنك اختيار أنواع المحتوى المعروض، بالإضافة إلى تحديد عرض المحتوى المنشور سابقًا خلال فترة زمنية محددة”.