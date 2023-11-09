هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز "MarCom" العالمية
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هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تحصد جائزتين ذهبيتين ضمن جوائز “MarCom” العالمية

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فازت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بجائزتين ذهبيتين من جوائز مسابقة (MarCom) الإبداعية العالمية للعام الجاري 2023، وذلك بحصد الحملة التوعوية (دوّر جهازك) الجائزة الذهبية لأفضل حملة توعوية واتصالية في المسار الإستراتيجي،  وتحقيق تصميم تقرير الاستدامة الجائزة الذهبية كأفضل تصميم إبداعي.

وتوجت الهيئة بالجائزتين عقب منافسة أكثر من 6500 مشارك من مختلف أنحاء العالم، حيث تُكرم جوائز MarCom المشاريع المتميزة في الاتصال والتسويق، وتديرها جمعية محترفي التسويق والاتصال (AMCP) العالمية، وهي من بين أهم الجوائز الدولية المتخصصة، وتمثل الجوائز  تكريما للمشاريع المتميزة في المجال.

مبادرة دوّر جهازك:

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أطلقت هيئة الاتصالات والتقنية والفضاء مبادرة (دوّر جهازك) في سبتمبر 2022 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، وعدد من جهات القطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والمساهمة في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.

وتهدف مبادرة دور جهازك إلى تعزيز الاستدامة البيئية والمجتمعية، إذ يتم من خلالها إصلاح الأجهزة والتبرع بها للجمعيات الخيرية، أو تحويلها إلى مواد أولية والتبرع بأموالها للجمعيات الخيرية.

وقد اختتمت الهيئة المبادرة في شهر أبريل الماضي بجمع أكثر من 100 ألف جهاز، تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 30 مليون ريال.

وقد حققت هذه المبادرة الوطنية التي تُعد الأولى من نوعها، نتائج هائلة، إذ جرى خلالها إعادة تدوير وإصلاح ما يتجاوز حجمه 240 طنًا، ودعم أكثر من 120 مدرسة وجمعية خيرية بالأجهزة المعاد تدويرها، الأمر الذي ساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية المساهمة في خفض الاحتباس الحراري.

 تقرير الاستدامة:

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تقرير الاستدامة لأول مرة في عام 2022، للكشف عن أحدث التطورات التي حققتها المملكة العربية السعودية في الاستدامة الرقمية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأبرز قصص النجاح فيها، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات.

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