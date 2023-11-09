نوثنيج تخطط لإطلاق منتجات CMF المنخفضة التكلفة في الدول العربية

أعلنت شركة نوثينج إطلاق منتجاتها القابلة للارتداء من علامتها التجارية الفرعية CMF المنخفضة التكلفة في عدد من الدول حول العالم، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وستتوفر تلك المنتجات لدى مكتبة جرير وأمازون في المملكة العربية السعودية، كما ستتوفر لدى متاجر شرف دي جي وأمازون في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وقالت الشركة في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الرسمي إنها ستوفر منتجات CMF التابعة لها في 15 دولة مختلفة، ومنها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا والسويد وبولندا والتشيك ورومانيا وماليزيا والبرازيل والمكسيك وغيرها.

وكانت شركة نوثينج قد أطلقت منتجات CMF القابلة للارتداء في المملكة المتحدة حيث يوجد مقرها الرسمي، ثم وفرتها لاحقًا في الهند قبل إعلان التوسع الجديد.

وقالت الشركة إن لديها خطط لإطلاق تلك المنتجات الجديدة في 26 دولة أخرى قبل نهاية العام الجاري.

وتركز شركة نوثينج من خلال علامتها التجارية الفرعية CMF على إطلاق منتجات وملحقات بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وكانت الشركة قد كشفت في وقت سابق عن أولى منتجات علامتها التجارية الفرعية، وقد شملت ساعة ذكية بسعر 70 دولارًا، وسماعات لاسلكية بسعر 50 دولارًا، وشاحن بتقنية GaN بقوة 65 واطًا بسعر 40 دولارًا.

وقالت الشركة إن تلك المنتجات الأولية لاقت قبولًا واسعًا، وأصبحت الأعلى مبيعًا منذ إطلاقها في فئتها في بعض منافذ البيع، ومن المتوقع أن تطلق الشركة المزيد من المنتجات تحت العلامة التجارية CMF خلال الفترة المقبلة.