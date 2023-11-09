تُنتج شركة سامسونج سلسلة هواتف Galaxy Fan-Edition لتزويد المستخدمين بهواتف تتمتع بمواصفات قوية وتُباع بأسعار معقولة، وأحدث هاتف في هذه السلسلة هو Galaxy S23 FE. من ناحية أخرى، توفر شركة ون بلس العديد من الهواتف التي تحتوي على مزايا قوية وتُباع بأسعار قريبة من سعر هاتف Galaxy S23 FE، وأبرزها: هاتف OnePlus 11.

يتفوّق هاتف OnePlus 11 على هاتف Galaxy S23 FE بسعة البطارية وسرعة الشحن، لكنه أقل مقاومة للماء والغبار ولا يدعم الشحن اللاسلكي.

ولتتعرّف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Galaxy S23 FE و OnePlus 11:

التصميم:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بتصميم جديد كُليًا مُقارنة بالطراز السابق، وهو مشابه لتصميم سلسلة هواتف Galaxy S23 الرائدة، ويأتي مع جهة خلفية مغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5)، والجهة الأمامية مغطاة بنوع الزجاج ذاته، أما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم.

أما هاتف OnePlus 11 فيأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، أما الجهة الخلفية فهي مُغطاة بطبقة من زجاج (Gorilla Glass 5).

تظهر الكاميرات الخلفية في هاتف سامسونج Galaxy S23 FE مرتبة رأسيًا وتأتي كل عدسة مُحاطة بإطار بارز قليلًا، أما العدسات الخلفية في هاتف OnePlus 11 فيُحيط بها إطار دائري بارز.

يمتاز هاتف سامسونج بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، إذ يتحمل الغمر حتى عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة، أما هاتف OnePlus 11 فهو مُقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP64.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بستة ألوان، وهي: الأخضر (Mint)، والأبيض الكريمي (Cream)، والأسود (Graphite)، والبنفسجي، والنيلي (Indigo)، والبرتقالي (Tangerine)، أما هاتف ون بلس فيَتوفّر بلونين، وهما: الأسود (Titan Black)، والأخضر (Eternal Green).

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy S23 FE شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس قدره 6.4 بوصات، وبدقة قدرها 2400×1080 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1450 شمعة/ المتر المربع، وبكثافة قدرها 403 بكسلات في البوصة الواحدة، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

أما هاتف OnePlus 11 فيَضم شاشة من نوع (LTPO3 Fluid AMOLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات، وبدقة قدرها 3216 × 1440 بكسلًا، وبسطوع يبلغ أقصاه 1300 شمعة/ المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما تدعم تقنية (+HDR10)، وتقنية (Dolby Vision)، ومزية التشغيل الدائم (Always-on display).

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار العالمي من هاتف Galaxy S23 FE بمعالج (Exynos 2200) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.8 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Xclipse 920).

أما الإصدار الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 1) الثُماني النوى والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.00 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 730).

يتوفر هاتف سامسونج بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة يبلغ حجمها 8 جيجابايت، وبخيارين من سعة التخزين الداخلية، وهما: 128 أو 256 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

أما هاتف OnePlus 11 فيعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثُماني النوى، والمُصنّع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

ويتوفّر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، وهي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. ويدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل أندرويد 13 وسيحصلان على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل. لكنهما يختلفان فيما يتعلق بواجهة المُستخدم، إذ يعمل هاتف OnePlus 11 بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS التي تمتاز بالبساطة وتوفر العديد من المزايا، وتضم أدوات قوية واختصارات سريعة لتوفير تجربة استخدام سلسة وبسيطة وممتعة.

أما هاتف Galaxy S23 FE فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المُستخدم One UI 5.1 من سامسونج الغنية بالمزايا القوية التي تعزز الإنتاجية وتسمح للمستخدمين بتخصيص العديد من الخيارات بما يتناسب مع تفضيلاتهم.

ومن أبرز مزايا One UI 5.1: مزية Edge Panel التي تسمح لك بالوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها كثيرًا، ووضع DeX، الذي يحوّل تجربة استخدام هاتفك إلى تجربة مشابهة لتجربة استخدام سطح المكتب في الحواسيب المحمولة عند اتصال الهاتف بشاشة كبيرة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي.

ويحتوي هاتف OnePlus 11 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في عشر دقائق، وتصل إلى 100% خلال 25 دقيقة.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 FE كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4.

أما هاتف OnePlus 11 فيَضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.0.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

يأتي كلا الهاتفين مع كاميرات عالية الجودة تساعدك في التقاط صور بتفاصيل واضحة في ظروف الإضاءة المختلفة. ومع ذلك، يكمن الاختلاف بينهما في كيفية معالجة الصور، إذ تركز شركة OnePlus في تقديم صور تتضمن ألوانًا طبيعية وواقعية. ومع ذلك، قد يجد البعض أنها خافتة. من ناحية أخرى، تعتمد سامسونج على معالجة الصور بطريقة مميزة، مما يوفر ألوانًا قوية ومُشبعة قليلًا. ومع ذلك، قد يُنتج هاتف Galaxy S23 FE أحيانًا صور غير واقعية ومبالغ في معالجتها فيما يتعلق بتشبّع الألوان.

السعر:

يُباع هاتف Galaxy S23 FE بسعر يبدأ من 600 دولار، ويُباع هاتف OnePlus 11 بسعر يبدأ من 700 دولار.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S23 FE و OnePlus 11: