مايكروسوفت تزود الشركات الناشئة بالذكاء الاصطناعي

ترغب مايكروسوفت في منح عدد قليل من الشركات الناشئة المتميزة وصولًا مجانيًا إلى موارد الحوسبة الفائقة من سحابة Azure لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة تحديث برنامجها للشركات الناشئة Microsoft for Startups Founders Hub ليشمل خيار البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من Azure دون تكلفة لمجموعات الأجهزة الافتراضية لوحدات معالجة الرسومات المتطورة المستندة إلى إنفيديا لتدريب وتشغيل النماذج التوليدية، ومنها نماذج اللغات الكبيرة على غرار ChatGPT.

وتحصل شركة تسريع الشركات الناشئة Y Combinator ومجتمعها من مؤسسي الشركات الناشئة على وصول إلى المجموعات في المعاينة الخاصة.

ووصفت مايكروسوفت Y Combinator بأنها الشريك الأولي المثالي، نظرًا إلى سجلها الحافل في العمل مع الشركات الناشئة في المراحل المبكرة.

وقالت الشركة: “نعمل بشكل وثيق مع Y Combinator لتحديد أولويات الطلبات المقدمة من المجموعة الحالية بصفتها جزءًا من المعاينة الأولية لدينا، ونركز على مهام، مثل التدريب وضبط حالات الاستخدام، المحفزة للابتكار”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها مايكروسوفت كسب تأييد الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلة Y Combinator.

ومنحت الشركة في عام 2015 مبلغ 500 ألف دولار من أرصدة Azure لشركات Y Combinator الناشئة، في خطوة كان يُنظر إليها في ذلك الوقت على أنها محاولة لإبعاد هذه الشركات الناشئة عن السحب المنافسة.

ولا تنكر مايكروسوفت أن مجموعات الأجهزة الافتراضية لوحدات معالجة الرسومات المستخدمة لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال تسير على المنوال نفسه الذي يخدم المصالح الذاتية.

وقالت مايكروسوفت: “نعتقد أن سحابة Azure هي النظام الأفضل لبناء حلول الذكاء الاصطناعي، ونعطي الأولوية لتلك الحلول التي تعتمد على Azure”.

وأضافت: “هذا العرض خاص للشركات الناشئة القائمة على Azure، وهو جزء من رؤيتنا لجعل Azure السحابة الفضلى لبناء حلول الذكاء الاصطناعي”.

وتعمل مايكروسوفت مع الشركة تابعة لشركتها لرأس المال الاستثماري M12 وصندوقها الاستثماري والشركات الناشئة في محفظة M12 لتوسيع الوصول إلى المجموعات.

وتخطط مايكروسوفت بمرور الوقت للدخول في شراكة مع مسرعات إضافية للشركات الناشئة، وذلك بهدف تقليل الحاجز أمام تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها بالنسبة لأي شركة ناشئة واعدة.

ويتعلق نهج مايكروسوفت بتلبية الاحتياجات الواسعة لمجتمع الشركات الناشئة من خلال السماح لتلك الشركات الناشئة في المراحل المبكرة باستخدام الأرصدة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وضبطها.

ولن تتمكن الشركات الناشئة من تشغيل نماذجها للذكاء الاصطناعي عبر المجموعات إلى أجل غير مسمى مجانًا، بل تحصل على وصول مقيد بفترة زمنية يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة في اختبار عملياتها وتجربتها، وليس تشغيلها.