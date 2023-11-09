كيفية تحسين عمر البطارية في ساعة Pixel Watch 2

تحتوي ساعة جوجل الجديدة Pixel Watch 2 على العديد من التحسينات والمزايا الجديدة مقارنةً بالجيل الأول. فهي تعمل بمعالج قوي وأكثر كفاءة من المعالج الذي تعمل به ساعة Pixel Watch، وتحتوي على ثلاثة مستشعرات جديدة لمراقبة المؤشرات الصحية، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، فإن بطارية ساعة Pixel Watch 2 تدوم لمدة تبلغ 24 ساعة مع تفعيل مزية التشغيل الدائم (always-on display)، ولكن يمكنك تحسين عمر البطارية لتدوم أكثر من يوم واحد باتباع الطرق التالية:

1- إيقاف مزية التشغيل الدائم للشاشة:

تستهلك مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always-on display) الكثير من طاقة البطارية. ومع أنها تسمح لك بمشاهدة الوقت دون الحاجة إلى النقر فوق الشاشة، فإن إلغاء تفعيلها سيُساعد في الحفاظ على طاقة البطارية لفترة طويلة.

إليك كيفية إيقاف مزية التشغيل الدائم للشاشة:

مرّر إلى الأسفل في شاشة الساعة الرئيسية. انقر فوق أيقونة الترس للوصول إلى (الإعدادات) Settings . انقر فوق خيار (الشاشة) Display . مرّر إلى الأسفل، ثم عطّل خيار التشغيل الدائم للشاشة (Always-on display ).

2- تفعيل مزية حفظ طاقة البطارية:

يؤدي تشغيل مزية حفظ طاقة البطارية (battery saver) في ساعة Pixel Watch 2 إلى إلغاء تنشيط مزية التشغيل الدائم للشاشة تلقائيًا، وإلغاء تنشيط مزية Tilt-to-wake، وهذا يُساعد في الحفاظ على طاقة البطارية لفترة طويلة.

ولتفعيل مزية حفظ طاقة البطارية، اتبع الخطوات التالية:

مرّر إلى الأسفل في شاشة الساعة الرئيسية. انقر فوق أيقونة الترس للوصول إلى (الإعدادات) Settings . مرّر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (البطارية) Battery . فعّل خيار (حفظ طاقة البطارية) Battery Saver.

3- تشغيل وضع وقت النوم:

يُوقِف وضع وقت النوم (Bedtime mode) جميع الإشعارات، كما أنه يُوقف تشغيل مزية التشغيل الدائم، و Milt-to-wake و Tap-to-wake، للحفاظ على طاقة البطارية.

ولتشغيل وضع وقت النوم، اتبع الخطوات التالية:

مرّر إلى الأسفل في شاشة الساعة الرئيسية. انقر فوق أيقونة القمر والنجوم لتفعيل وضع وقت النوم.

4- إلغاء تنشيط مساعد جوجل:

يعمل مساعد جوجل (Google Assistant) بشكل دائم في الخلفية في ساعة Pixel Watch 2، لتتمكن من استخدام الأوامر الصوتية في أي وقت لإجراء مهمة معينة. لكن إذا كنت لا تستخدمه كثيرًا، فيمكنك إيقاف تشغيله باتباع الخطوات التالية للحفاظ على طاقة البطارية:

مرّر إلى الأسفل في شاشة الساعة الرئيسية. انقر فوق أيقونة الترس للوصول إلى (الإعدادات) Settings . مرّر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (جوجل) Google. انقر فوق (المساعد) Assistant. مرّر إلى الأسفل، ثم انقر فوق خيار (إيقاف المساعد) Turn off Assistant .

5- تقليل سطوع الشاشة:

إذا كنت تفضّل تفعيل مزية التشغيل الدائم للشاشة (Always-on display) في ساعة Pixel Watch 2، ولكنك ترغب في الحفاظ على طاقة البطارية لفترة طويلة، فيمكنك تقليل سطوع الشاشة، وإيقاف مزية (السطوع التكيّفي) Adaptive Brightness باتباع الخطوات التالية: