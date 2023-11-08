“عنان” تطلق أولى طائراتها المسيّرة المصممة والمنتجة بالكامل في دبي .. عاجل

أعلنت (عنان) EANAN، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة، إطلاقها أولى طائراتها المسيّرة للتنقل الجوي المتقدم المنتجة والمصنوعة بالكامل في دبي، حيث تهدف من خلالها لتكون أول شركة متخصصة في التنقل الجوي لأغراض تجارية بالطائرات المسيّرة لتقود بذلك ثورة التحول نحو تبني خدمات التنقل الجوي المتقدم على نطاق واسع في المستقبل.

وقد قامت شركة (عنان) بتصميم وإنتاج أسطول طائرات الشحن الثقيل الخالية من الانبعاثات الكربونية في دبي، وهي طائرات كهربائية مسيّرة تعتمد على نظام الإقلاع والهبوط العمودي eVTOL، ومخصصة لنقل الأشخاص والبضائع وفقاً لأعلى معايير الأمان والسلامة المناسبة لجميع البيئات والمواقع والاحتياجات المختلفة.

وتمتلك الشركة منظومة تجمع خبراء إماراتيين وعالميين لإنتاج الطائرات المسيّرة ذات المروحيات المتعددة “ملتيكوبتر”، والطائرات الثابتة الجناحين من منشأتها التصنيعية في مركز محمد بن راشد للطيران بمنطقة دبي الجنوب، حيث تعتمد الشركة في تصنيع هذه الطائرات على معايير هندسية وتصميمية تضمن تلبيتها للمتطلبات واللوائح التنظيمية الصارمة التي تحددها الجهات المختصة بقطاع الطيران.

وبهذه المناسبة، قال معالي راشد حمدان بن خادم النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة عنان: “تأتي رؤيتنا في عنان متناغمةً مع الإستراتيجيات التي رسمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون محوراً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وفي وقت تواصل فيه دبي ترسيخ ريادتها كحاضنة للتطور والابتكارات التقنية، فإن إطلاق شركة “عنان” يجسد التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها الطموحة”.

وأضاف قائلاً: “في حين يشهد قطاع التنقل الجوي تطوراً ملحوظاً، تفخر شركتنا بمكانتها الريادية في طليعة ركب هذا التحول المتسارع، وذلك تزامناً مع تركيزنا على رعاية المواهب الإماراتية وتعزيز آفاق الابتكار والإبداع”.

ومن جهته، قال علي العميمي، الرئيس التنفيذي لشركة عنان: “يأتي إطلاق الشركة أولى طائراتها المسيّرة متزامناً مع زيادةٍ ملحوظة في الطلب على تحويل التنقل الجوي إلى قطاعٍ أكثر فاعلية واستدامةً وقابلية للاستخدام، ويتمثل هدفنا في أن نكون أول شركة تنقل جوي تجاري للطائرات المسيّرة في دبي، حيث تنطوي هذه الثورة الجديدة على العديد من المزايا التي تشمل تفادي الازدحامات المرورية خلال نقل الأشخاص وتوصيل البضائع بطريقةٍ أسرع، إلى جانب تقديم المساعدة في الاستجابة لحالات الطوارئ ومراقبة المرافق والمنشآت عن بُعد، إلى جانب أنها تخدم قطاع الزراعة والبيئة بشكل مستدام وفعال بكل المقاييس، فضلاً عن أن القطاع سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق تحولات اقتصادية ومجتمعية جذرية”.

وأشار العميمي: “باعتبارنا شركة نشأت في دبي، فإننا نتبنى رؤيتها ورسالتها تماشياً مع رؤية دبي الحديثة في تحقيق كل ما هو جديد وفريد من نوعه نحو الريادة والتميز، ونسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال التنقل الجوي المتقدم”.

ووفقاً لتقارير عالمية متخصصة، من المتوقع أن يشهد حجم قطاع التنقل الجوي المتقدم AAM، نمواً ملحوظاً إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2035.

وستعرض شركة “عنان” لأول مرة طائرتها المسيرة (S-120) الصغيرة للشحن، إلى جانب طائرة الشحن الثقيلة (S-700) في الجناح رقم 63 بمعرض دبي للطيران، الذي سينعقد خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري في دبي وورلد سنترال.